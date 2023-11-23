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發展農業特色 邦恩高中獲撥款500萬

記者鄭怡嫣／紐約報導
市議長歐德思宣布為邦恩高中撥款500萬元。(市議會提供)
市議長歐德思宣布為邦恩高中撥款500萬元。(市議會提供)

紐約市議長歐德思(Adrienne Adams)及皇后區議員傑納羅(James Gennaro)日前宣布，將為法拉盛邦恩高中(John Bowne HS)的農業項目撥款500萬元，以幫助學校打造一個新的動物實驗室並加購農業相關的設備。

據了解，這筆新的撥款將用於在校內打造一個新的珍奇動物實驗室、同時加購農業設備、一個儲藏倉庫、農具、以及校內其他的改善工作。

邦恩高中的農業項目，也被稱為農業科學項目，為該校的特殊項目(Specialized Programs)之一，以為學生提供優秀的城市農業教育而在全國範圍受到認可。該項目自1964年以來一直運行，目前的參與者包括逾500名學生和八名教師。

邦恩高中的農業項目為該校的特殊項目(Specialized Programs)之...
邦恩高中的農業項目為該校的特殊項目(Specialized Programs)之一，以為學生提供優秀的城市農業教育而在全國范圍受到認可。(取自歐德思X)

邦恩高中的農場位於四畝的土地之上，其中包括家禽舍、大型動物棚、珍奇動物實驗室、溫室、果園和田地作物。其農業項目與「美國未來農民組織」(Future Farmers of America)合作運行。畢業生此後進入農業和技術學院、康奈爾大學、以及東北部的許多研究機構，之後則在農業專業領域擔任要職，如獸醫、景觀建築師、教師、花商、動物實驗室技術人員和其他相關專業人員。

市議長歐德思表示，市議會很自豪能為邦恩高中的農業項目撥款500萬元。這個項目為學生提供了參與指導農業活動的獨特機會。通過這次撥款，希望激勵年輕學者參與全面的教育體驗，這對他們個人而言既豐富又有意義。

傑納羅表示，儘管他在城市中長大，但他小時候總是喜歡去農場玩，這種接觸自然和農業的經歷，也促使他在職業生涯中選擇了環境公共政策領域。「許多人會驚訝地發現紐約有很多的農業工作機會，這項投資將培育一片適合實踐性學習、創新和社區成長的沃土。我們為我們的學生和紐約市，一起播下了更光明的未來的種子。」

紐約市 教育 法拉盛

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