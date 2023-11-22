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調查：逾30萬貧生 就讀班級規模過大

記者顏潔恩／紐約報導
教師聯合工會最新調查稱，全市超過30萬名來自貧窮學區的學生所就讀的班級規模超出25人限制。(市長辦公室提供)
教師聯合工會最新調查稱，全市超過30萬名來自貧窮學區的學生所就讀的班級規模超出25人限制。(市長辦公室提供)

儘管州議會今年通過法案，提出全市公校班級規模應縮小至25人或以下，但教師聯合工會(United Federation of Teachers)擔心紐約市府將不會履行這項法規；工會在21日召開的記者會上公布最新調查，指出全市超過30萬名來自貧窮學區的學生就讀的班級規模過大，無法獲得特別關注和優質教育。

據悉，市教育局早前公布了一項與班級規模有關的調查，總結出大部分來自低收入家庭的孩子，已經就讀於法規限制的小班中，並稱三分之二的貧窮學區已符合班級規模限制條規；但根據工會自己的調查結果，認為結論與當局的完全相反。

據該調查顯示，紐約市過半的低收入學區中，大多數的班級規模都大於25人的限制；在有資格獲得聯邦提供的貧困教育資助項目的將近1300所公校中，97%的學校則有至少一個班級超過規模限制，其中更有有40所學校的全部班級都超過相關限制。

工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，紐約市公校與紐約州郊區的班級規模差距很大，紐約市公校的班級人數過於擁擠，而當中這些需要特別關注的學生，也應獲得非城市地區學生應有的權利，但他認為市府從未有給予他們相同權益的打算。

三年級班的教師Andrea Castellano指出，班級人數過多對孩子上課的情況絕對將產生負面影響，無論是一對一教學、提供反饋、和量身定做學習計畫等，都會造成阻擾；她強調，班級規模不僅會影響學生的課業，也影響他們的情緒健康和歸屬感，小班制的學生通常會更安心、相對有較少壓力。

有家長也現身說法，指自己的孩子原本對數理有極大的興趣，但在29人的大班中注意力逐漸散渙，且投訴在課堂中沒有足夠的時間，去整理課業思緒；針對工會的調查結果，市教育局暫且未作出回應。

教育局 紐約市 公校

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