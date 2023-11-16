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無證客學生湧入 紐約市公校人數8年來首增

記者高雲兒／紐約報導
因無證客學生湧入，紐約市公校今年的入學人數，在八年來首次出現上升。 (路透)
因無證客學生湧入，紐約市公校今年的入學人數，在八年來首次出現上升。 (路透)

由於無證客學生大量湧入，紐約市亞當斯(Eric Adams)15日宣布，紐約市公校今年的入學人數，在八年來首次出現上升，他藉此表示，紐約市正在全方面「回歸」。

根據紐約市教育部門的初步數據，紐約市公校今年的註冊學生總數達到約91萬5000人，比上學年增加了8000名，增幅達到1%；亞當斯表示，「當我們說紐約回歸時，不僅僅是說經濟回歸，還包括我們的社區和整個城市，紐約人民正用他們的腳投票。」

入學人數的增加，可能與過去18個月裡成千上萬無證客家庭來到紐約市有關；據悉，自7月以來，約有1萬2500名來自庇護所的學生註冊入學，絕大多數被推測為無證移民；這個數字超過了教育部門報告的入學人數净增，因此引發相關官員的疑問，即無證客學生是否在入學後不久就離開了學校，或者公校系統是否繼續失去其他來源的學生。

另一方面，入學人數的增加意味著紐約市57%的學校，將在本學年額外獲得20萬9000元的資助，總計金額達1億8300萬元；雖然大多數學校的預算將增加，但許多入學人數較少的學校將獲得較少的資助。

同時亞當斯在14日表示，因為要為移民家庭提供服務的高昂成本，每個市府機構經費都將被縮減5%，具體預算計畫將在16日公布；這些縮減中，他暗示學校安全人員的數量將少於預期，家長到時可能需要承擔更多責任。

紐約市 教育部 亞當斯

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