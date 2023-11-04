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紐約市獲28萬捐款 將普及禁菸課

記者張心／紐約報導
市教育局教育高中生遠離電子菸。(市教育局提供)
市教育局教育高中生遠離電子菸。(市教育局提供)

根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計數據，紐約市十分之一高中生吸食電子菸；為了幫助學生戒菸，市教育局獲得公益組織「紐約州健康基金會」(NY Health Foundation)28萬元捐款，悉數用於普及實踐性的禁菸課程。

根據聯邦疾病防治中心報告，新一代青少年吸食電子菸的可能性遠遠大於吸食香菸，全國目前有18%的高中生吸電子菸。紐約市的情況稍好，有逐年下降的趨勢，高中生吸電子菸的比率從2017年的17%，下降到2019年的15%；但在最近一次2021年的調查中，仍然有紐約市11%高中生表示，他們在過去一個月內吸食過電子菸，占比達全市高中生的十分之一。

市教育局在近日宣布，在28萬2000元捐款的幫助下，將推廣「CATCH My Breath」公校禁菸運動，在未來三年，全市180所初中和高中課堂將開展實踐性禁菸課程，通過吸引學生的方式，教導孩子們吸食電子菸的風險。與此同時，也將開展家長培訓教育工作，共同助力學生戒菸。

「CATCH My Breath」項目自2018年推出後，已在全美一些城市試點，獲得顯著成果。根據2020年「公共衛生報告」(Public Health Reports)的研究，參加該項目的德州初中生，因為對電子菸認知加深，嘗試吸食電子菸的學生數量，在之後的16個月中，由2.8%上升到4.9%；而沒有參加培訓的學生，吸食電子菸的比例由2.7%躍升至8.9%。

「紐約州健康基金會」總裁兼執行長桑德曼(David Sandman)表示，雖然香菸的使用率已逐年下降，但青少年正在通過電子菸對尼古丁上癮，需要在他們形成不良習氣前，盡力阻止。

教育局 聯邦疾病防治中心 紐約市

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