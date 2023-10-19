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5特許學校獲准 華人家長支持

記者張心／紐約報導
特許學校良好的教育成果，令華人對特許學校的興趣和信任度增加。(取自成功學院臉書)
特許學校良好的教育成果，令華人對特許學校的興趣和信任度增加。(取自成功學院臉書)

州監管機構日前批准紐約市申請，允許該市未來2年內再次興建五所特許學校，預計將分別於2024年和2025年開學，收穫華人家長支持。

五所特許學校分別為貝德福新起點第二特許學校(Bed Stuy New Beginnings Charter School 2)、中央皇后區第二特許學校(Central Queens Academy Charter School II)、哈文特許高中(Haven Charter High School)、昆達學院女子特許學校(Kwenda Collegiate Girls Charter School)、梅薩第二特許高中(MESA Charter High School 2)。

其中，貝德福新起點第二特許學校和中央皇后區第二特許學校將於2024年8月開學，梅薩第二特許高中、哈文特許高中和昆達學院女子特許學校都將在2025年8月開學。

此前由於州法規中關於特許學校的嚴格限制，導致以上五所新校始終處於擱置狀態。今年4月，州長霍楚(Kathy Hochul)與立法機構批准了全新的州預算法案，因而為在紐約市新建14所特許學校鋪平道路，並允許在市區周邊新建八所，共計22所。

華裔教育維權人士朱雅婷始終致力於推動特許學校的發展，尤其是自去年，紐約市公校招生政策改為「抽籤」、並不斷有呼聲要減少資優班、特殊高中後，她更加認為「特許學校是華人學生的新選擇」，「在不斷的教育改革下，公校逐漸為西語裔、非洲裔學生提供教育公平，私校又太貴，亞裔家長的優質教育選擇愈來愈少。」

她表示，身邊不少送孩子去特許學校的家長，發現在那裡收穫了良好的教育成果，因而令華人對特許學校的興趣和信任度增加，「特許學校每隔幾年就要憑藉考試成績重新申請授權證書，在辦學壓力下需要提升教學質量，這在傳統公校是不存在的。」此外，她也指出，特許學校招生時間靈活，也為華人學生提供「最後的保護防線」。

教育 華人 紐約市

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