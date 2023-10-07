4優質中學榮譽課程招生 恢復成績篩選惹議

曼哈頓第二學區，有四所初中恢復了按照成績篩選的方式，圖為其中一所的華埠孫逸仙初中。(記者張心／攝影)

在有不少華人的紐約市曼哈頓第二學區 ，四所備受歡迎的初中在今秋招生榮譽項目時，恢復了按照成績篩選的擇優錄取方式，引起各方熱議。

曼哈頓華埠所屬的第二學區，曾在多次教育 評選中榮登Niche曼哈頓學區排行榜榜首，其中的孫逸仙初中(M.S.131-Dr. Sun Yat Sen Middle School)，更是在全紐約州最佳公立初中排行榜中位列第224名，整體評級為A-；該校被視作對華人家庭友好，提供中英雙語課程。

同孫逸仙初中一樣優質的還有瓦格納初中(M.S.167-Wagner Middle School)、莫頓初中(M.S.297-75 Morton Middle School)、勃魯克初中(M.S.104-Baruch Middle School)，四所公校 都在本周宣布，將在保留常規教育項目時，也加入榮譽項目(honors programs)，而若想參與後者，則需要在申請時提交四年級期中成績單。

「經過過去幾個月中同第二學區家長的多次討論，我們決定實施新計畫，在招生時按照成績來評估，同時保留對校友親屬的優先錄取權，確保優秀的學生能夠加入第二學區公校。」該學區學監麥奎爾(Kelly McGuire)在公開信中寫道，希望申請這四所公校的學生，可以在申請時，自行選擇是要入讀常規教育項目還是需要按成績篩選的榮譽項目。

此舉引發廣泛討論，不少家長、教育領袖、維權人士認為，按成績篩選是加深全市教育種族差距的根源。研究表明，招生時考察過往成績、出勤紀錄的學校，非洲裔和西語裔學生數量非常少。

「這是一種倒退。」第二學區學委希爾(Gavin Healy)指出，有些家長非常想要控制自己的孩子和哪些孩子一起讀書，這會破壞多樣性和公平性。

然而，許多家長支持按照成績篩選，認為這可以保證優質教育不受影響。第二學區學委斯魯茲金(Craig Slutzkin)表示，該學區的學生對追求卓越很有熱情也有潛力，此舉能夠保證他們留在紐約市公校系統。