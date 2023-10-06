逾千紐約華人家長連署 籲資優班不受小班制影響

為滿足小班制，皇后區第174小學開始建立更多教學樓。(臧東慧提供)

以華人 家長為首的教育倡導組織「PLACE NYC」上周發起連署簽名活動，致信紐約州長與州立法機構，要求調整「縮小班級規模」法案適用範圍，排除資優班、特殊高中等優質教育機構，此建議在華人家長中反響熱烈，目前請願書收到逾1400份簽名中，基本全部來自華人家庭。

「PLACE NYC」5日中午發表聲明稱，連署簽名總數已達到1461份；「PLACE NYC」在整理家長評論後發現，華人家長支持保留加速項目(accelerated programs)，希望當局在制定新的班級規模上限時，不要減少資優班、雙語課程、AP課程、選修課、榮譽課程(honors classes)等。也建議當局在尋找額外教學場地時，不要占用藝術、劇院、舞蹈、科學實驗室和圖書館空間。

華人家長們在連署信中強烈反對招生委員會的提議，即要對備受歡迎公校、特殊高中、按成績錄取的學校設定最高招生人數上限。「縮小班級規模法案的主要提案人、州參議員劉醇逸和紐約市 教師工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)，都已經明確表示，該法案的意圖不是要限制學校的人數，不希望限制學生的發展機會。班級規模工作小組也應該要考慮他們這個出發點。」

華人家長們要求班級規模工作小組，應支持紐約市教育局 希望先建立足夠的教學空間，再施行「縮小班級規模」的計畫，滿足紐約市家庭想要獲得更優質、更嚴格教育的願景。「在有充足的教室、足夠的教師能夠保證法案順利推行前，我們不應該以削減現有優質教育機會為代價，也不能剝奪本能接受優質教育的學生機會。」

「我們不是反對小班制，而是不希望削減優質教育資源。」教育維權人士臧東慧表示，州議會剛通過此法案時，一些家長曾提出抗議，擔心學區調整並縮減招生人數。同劉醇逸表達意見後，他回應是希望趁著疫情後公校人數減少的機會，促使華人社區中招生超額的學區，比如第20、25、26、28學區，建立更多的教學樓和教室。「現在很興奮看到皇后區很多小學，比如第303小學、第174小學、第144小學，都已經為了小班制建造新的教學樓，這無異促進了華人社區的發展。」