超1400名紐約華人家長聯名 籲資優班不受小班制影響

上千華人家長連署簽名，要求小班制不影響資優班、特殊高中。(記者張心／攝影)

以華人 家長為首的教育倡導組織「PLACE NYC」上周發起連署簽名活動，致信紐約州長與州立法機構，要求調整「縮小班級規模」法案適用範圍，排除資優班、特殊高中等優質教育機構，此建議在華人家長中反響熱烈，目前請願書收到逾1400份簽名中，基本全部來自華人家庭。

「PLACE NYC」5日中午發表聲明稱，連署簽名總數已達到1461份，希望班級規模工作小組(Class Size Working Group)在最終施行法案時，能夠考慮這些對連署信報以熱烈支持的家長意見。

根據簽名時家長們留下的上千封建議和評論，「PLACE NYC」在整理後發現，華人家長支持保留加速項目(accelerated programs)，希望當局在制定新的班級規模上限時，不要減少資優班、雙語課程、AP課程、選修課、榮譽課程(honors classes)等。也建議當局在尋找額外教學場地時，不要占用藝術、劇院、舞蹈、科學實驗室和圖書館空間。

華人家長們在連署信中強烈反對招生委員會的提議，即要對備受歡迎公校、特殊高中、按成績錄取的學校設定最高招生人數上限。「縮小班級規模法案的主要提案人、州參議員劉醇逸和紐約市 教師工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)，都已經明確表示，該法案的意圖不是要限制學校的人數，不希望限制學生的發展機會。班級規模工作小組也應該要考慮他們這個出發點。」

華人家長們要求班級規模工作小組，應堅決支持紐約市教育局 希望先建立足夠的教學空間，再施行「縮小班級規模」的計畫，滿足紐約市家庭想要獲得更優質、更嚴格教育的願景。「在有充足的教室、足夠的教師能夠保證法案順利推行前，我們不應該以削減現有優質教育機會為代價，也不能剝奪本能接受優質教育的學生機會。」