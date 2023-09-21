我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

紐約市教育總監發布「公校咨文」 首重提高閱讀

記者張心／紐約報導
市教育總監班克斯發布「公校咨文」，將提高閱讀作為全市公校奮鬥目標。(市長辦公室提供)
市教育總監班克斯發布「公校咨文」，將提高閱讀作為全市公校奮鬥目標。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)與市教育總監班克斯(David Banks)20日攜手發布「公校咨文」(State of Our Schools)，將提高閱讀作為全市公校奮鬥目標，並著力提升數學教育、雙語課程、心理健康，為學生未來職業發展打下堅實基礎。

在這場於布碌崙(布魯克林)最古老的公立高中舉行的年度會議上，班克斯重點講解了市教育局的工作進展，概述了新學期的教學承諾，並揭示了下一步將重點完成的教育項目。「我希望管理層避免只是做做樣子，而是要搞清楚學校的目標，即我們起碼得保證孩子們都能畢業，長遠能實現經濟獨立，為社會帶來積極變革。」

「公校咨文」把提高閱讀放在首位，要求公校確保每名學生在小學三年級前，都能夠流暢自如的閱讀。市教育局在今年5月推出「紐約市閱讀計畫」(NYC Reads)，旨在提升幼兒至五年級學生的閱讀水平，全面完成公校識字教育。「我們將動用所有的資源，確保這一項目順利推行，並篩選患有閱讀障礙的學生，針對性解決他們的問題。」班克斯說。

「公校咨文」還重點關注提升學生數學水平，承諾改進數學教材，確保為州考做好準備。考慮到移民家庭學生占很大比例，公校還將增加開設雙語課程，並從去年秋季起，添設了36個資優項目(Gifted & Talented programs)，「我們希望藉此實現一些家庭，渴望獲得高品質教育的願景。無論他們住在哪裡，靠近哪個學區，優質教育都能觸手可得。」

班克斯認為，教育的實質性目標是幫助學生就業，他希望到2030年，每位畢業於紐約市公校的學生，都能夠有一份薪水穩定的工作、合格的職業資質、一定的存款和終身的導師關係，「我們想要幫助學生走向未來的朝陽產業，比如網絡安全、軟體開發、診斷醫學、商業管理等。」

市長亞當斯補充稱，新學期正值大批無證移民兒童加入公校的時候，希望紐約市的學生也能放下偏見與對立，開放胸懷容納「異鄉人」。

教育局 公校 紐約市

上一則

火災損毀 聯成公所翻新匾額揭幕

下一則

紐約地鐵單日客流量破410萬 疫後新高

延伸閱讀

拜登聯大最後一日 紐約市長喊話「去參觀庇護所」

拜登聯大最後一日 紐約市長喊話「去參觀庇護所」
史島居民反無證客到來 市長：醜陋場面不代表整體市民

史島居民反無證客到來 市長：醜陋場面不代表整體市民
無證移民問題嚴重 亞當斯市長痛批拜登來紐約不見他

無證移民問題嚴重 亞當斯市長痛批拜登來紐約不見他
亞當斯：無證客危機 將傷害紐約低收入市民

亞當斯：無證客危機 將傷害紐約低收入市民

熱門新聞

(讀者提供)

怎麼了？紐約布碌崙華婦當街撒錢 鈔票落滿街

2023-09-13 12:21
紐約市地鐵發生大規模破壞事件，共計36輛列車的78扇窗戶被人蓄意打碎。(MTA提供)

一夜之間 紐約36輛地鐵、78扇窗被砸碎…這條線全停了

2023-09-13 17:00
一對來自上州的華裔夫婦被指在紐約市及周邊多家按摩店經營賣淫業務，致使大量婦女受害，妻子甚至親自上陣賣淫。圖為紐約市警此前查封的一家按摩店。（本報資料照片）

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

2023-09-15 07:30
網紅Casey Neistaty用腳試探曼哈頓破碎的人行道，竟然露出洞穴。(截取自TikTok)

一踩就塌 曼哈頓人行道破洞 底下空間竟有臥室大

2023-09-14 16:05
示意圖。(Getty Images)

紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

2023-09-18 16:11
26歲女嫌張曉寧14日在皇后區高等法院出庭，法官定罪為非預謀殺人，並量刑23年，但是張曉寧以辦案程序又誤為由，拒絕該量刑。(本報檔案照)

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

2023-09-15 12:15

超人氣

更多 >
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解