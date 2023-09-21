紐約市教育總監發布「公校咨文」 首重提高閱讀

市教育總監班克斯發布「公校咨文」，將提高閱讀作為全市公校奮鬥目標。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)與市教育總監班克斯(David Banks)20日攜手發布「公校 咨文」(State of Our Schools)，將提高閱讀作為全市公校奮鬥目標，並著力提升數學教育、雙語課程、心理健康，為學生未來職業發展打下堅實基礎。

在這場於布碌崙(布魯克林)最古老的公立高中舉行的年度會議上，班克斯重點講解了市教育局 的工作進展，概述了新學期的教學承諾，並揭示了下一步將重點完成的教育項目。「我希望管理層避免只是做做樣子，而是要搞清楚學校的目標，即我們起碼得保證孩子們都能畢業，長遠能實現經濟獨立，為社會帶來積極變革。」

「公校咨文」把提高閱讀放在首位，要求公校確保每名學生在小學三年級前，都能夠流暢自如的閱讀。市教育局在今年5月推出「紐約市閱讀計畫」(NYC Reads)，旨在提升幼兒至五年級學生的閱讀水平，全面完成公校識字教育。「我們將動用所有的資源，確保這一項目順利推行，並篩選患有閱讀障礙的學生，針對性解決他們的問題。」班克斯說。

「公校咨文」還重點關注提升學生數學水平，承諾改進數學教材，確保為州考做好準備。考慮到移民家庭學生占很大比例，公校還將增加開設雙語課程，並從去年秋季起，添設了36個資優項目(Gifted & Talented programs)，「我們希望藉此實現一些家庭，渴望獲得高品質教育的願景。無論他們住在哪裡，靠近哪個學區，優質教育都能觸手可得。」

班克斯認為，教育的實質性目標是幫助學生就業，他希望到2030年，每位畢業於紐約市公校的學生，都能夠有一份薪水穩定的工作、合格的職業資質、一定的存款和終身的導師關係，「我們想要幫助學生走向未來的朝陽產業，比如網絡安全、軟體開發、診斷醫學、商業管理等。」

市長亞當斯補充稱，新學期正值大批無證移民兒童加入公校的時候，希望紐約市的學生也能放下偏見與對立，開放胸懷容納「異鄉人」。