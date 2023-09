如何普及亞裔歷史課 近百師生、家長共探討

市教育局在各公校張貼亞裔歷史課宣傳海報。(取自在線會議)

亞裔 兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families)聯合市教育局 (DOE)日前舉行在線會議,同近百位家長、老師、學生等,探討將亞裔歷史課在紐約市 公校普及的角色分工和參與方法。

「被隱藏的聲音:亞太裔在美國」課本已在今年6月底公布。(取自在線會議)

此場名為「如何將亞裔歷史帶入紐約市公校」(How to Bring Asian American History to your NYC School)的在線講座,由市教育局社會科學主任卡林(Brian Carlin)主持。他介紹,「被隱藏的聲音:亞太裔在美國」(Hidden Voices: Asian American and Pacific Islanders in the United States)課本已在今年6月底公布,內容涵蓋亞裔在勞工、經濟、宗教及文化方面的歷史與貢獻,以及亞裔維護自己身分的抗爭史。

「在推廣環節,校長、教師、家長、學生等,都可以助力課本在各校普及。」卡林表示,市教育局已經將學習手冊發給各校校長,同時搭配海報張貼各校,如果自己的學校還沒有,可以聯繫校方索取,「老師們需要時間熟悉課本內容,校長們也可以向市教育局申請培訓資源,加速課程普及。」

亞裔兒童與家庭聯盟也指出,希望盡早學習該科目的學生,建議向社會科學老師申請,要求校方提供「被隱藏的聲音:亞太裔在美國」課程的教學時間安排。家長們也可以聯繫各學區的教育委員,在各學區開展亞裔歷史課討論沙龍等科普活動。