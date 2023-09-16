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如何普及亞裔歷史課 近百師生、家長共探討

記者張心／紐約報導
市教育局在各公校張貼亞裔歷史課宣傳海報。(取自在線會議)
市教育局在各公校張貼亞裔歷史課宣傳海報。(取自在線會議)

亞裔兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families)聯合市教育局(DOE)日前舉行在線會議，同近百位家長、老師、學生等，探討將亞裔歷史課在紐約市公校普及的角色分工和參與方法。

「被隱藏的聲音：亞太裔在美國」課本已在今年6月底公布。(取自在線會議)
「被隱藏的聲音：亞太裔在美國」課本已在今年6月底公布。(取自在線會議)

此場名為「如何將亞裔歷史帶入紐約市公校」(How to Bring Asian American History to your NYC School)的在線講座，由市教育局社會科學主任卡林(Brian Carlin)主持。他介紹，「被隱藏的聲音：亞太裔在美國」(Hidden Voices: Asian American and Pacific Islanders in the United States)課本已在今年6月底公布，內容涵蓋亞裔在勞工、經濟、宗教及文化方面的歷史與貢獻，以及亞裔維護自己身分的抗爭史。

「在推廣環節，校長、教師、家長、學生等，都可以助力課本在各校普及。」卡林表示，市教育局已經將學習手冊發給各校校長，同時搭配海報張貼各校，如果自己的學校還沒有，可以聯繫校方索取，「老師們需要時間熟悉課本內容，校長們也可以向市教育局申請培訓資源，加速課程普及。」

市教育局在各公校張貼亞裔歷史課宣傳海報。(取自在線會議)
市教育局在各公校張貼亞裔歷史課宣傳海報。(取自在線會議)

亞裔兒童與家庭聯盟也指出，希望盡早學習該科目的學生，建議向社會科學老師申請，要求校方提供「被隱藏的聲音：亞太裔在美國」課程的教學時間安排。家長們也可以聯繫各學區的教育委員，在各學區開展亞裔歷史課討論沙龍等科普活動。

教育局 亞裔 紐約市

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