我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺「不只1顆子彈」？ 88歲特勤被指「可能太老記錯」

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

紐約華僑學校 秋季班可報名

記者和釗宇／紐約報導

位於曼哈頓華埠的紐約華僑學校秋季班現已開學，為社區提供課後班、中文班以及數學、舞蹈、鋼琴等其他興趣班，報名截至學期的第三周。

華僑學校目前提供16個課堂，適合從學童到成人各個年齡段的學員報名。其中最受家長歡迎的平日課後班每周一至周五下午3時至6時開班，為六年級以下小學生提供學校功課(含數學)輔導、每周三小時中文課程，以及美勞活動、遊戲互動和知識性影片欣賞等教學項目，基礎學費640元，如需接學，則總額790元，但接學僅限PS124學生。

除平日課後班外，其他課程都在周末進行。其中，中文教學課有五種，國語班分別面向少兒、青少年和成人，還有分別為成人和學生開設的粵語班。中文課程每周三小時，成人班時間為周日上午10時至下午1時，學生班除了周日外，還有周六的課程可供選擇。所有面向學生的中文課程每學期學費290元，成人課程350元。面向7歲以上人士的中文一對一教學每周一小時，一學期學費共476元。

此外，華僑學校還有其他項目的課程，包括數學、基礎編程、SAT輔導，以及興趣類的功夫、繪畫、舞蹈、鋼琴和象棋班。

有意報名者需登錄https://www.nychineseschool.org/填寫報名表，然後親自到校或郵寄支票繳費，繳費只能使用匯票或支票，支票所有人必須是學生監護人或聯絡人，並須在票面上註明學生中英文姓名和報讀班級。支票寄送至New York Chinese School (Registration Office)，地址：62 Mott St 3rd Floor, New York, NY 10013。

所有註冊報名除學費外，還需另付20元手續費，開學後再報名的另加收50元晚註冊費。連報兩學期課程者，可享30元優惠。

支票 華埠 曼哈頓

上一則

布碌崙公共圖書館圖書獎 數部華人作品入圍

下一則

法拉盛圖書館 推薦返校季書單

延伸閱讀

挺台入聯大遊行 台灣7立委助陣

挺台入聯大遊行 台灣7立委助陣
霍楚簽署立法 農曆新年列紐約公校法定假期

霍楚簽署立法 農曆新年列紐約公校法定假期
北美台灣屏東鄉親會 20年慶暨會長交接禮

北美台灣屏東鄉親會 20年慶暨會長交接禮
地產投資／減輕租客付佣 紐約的難關

地產投資／減輕租客付佣 紐約的難關

熱門新聞

張煦說，進雨林之前，特地和家裡人通了電話，「就是告訴他們，做好準備」，他停頓，「我抱著有可能一去不回的想法」。(華人移民提供)

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

2023-09-04 02:28
市府在曼哈頓中城為無證移民分發免費食物和生活物資。(市長辦公室提供)

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

2023-09-07 15:20
據移民律師介紹，現在的美墨邊境走線者基本都會被抓捕，釋放後會被發放一個定位手機，並需要及時去海關處報道，於是人們常常在各地的海關局門口看到長龍，紐約也不例外。(記者高雲兒╱攝影)

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

2023-09-03 21:24
數據顯示，從去年10月開始的2023財年以來，從中國經南美走線到美墨邊境偷渡入境的人數創下新高。(華人移民提供)

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

2023-09-04 11:15
法拉盛職業介紹業者說，走線而來的華人無證移民求職普遍面臨困難，「很多人刀都不會用」。(記者高雲兒／攝影)

走線人難求職… 英語不行幹苦力 月薪頂多3000元

2023-09-04 21:26
一名華男日前持假身分到62分局轄區的車行買車，遭員工識破被捕。(谷歌地圖)

用假證件買豪車 華男被識破 遭警方埋伏逮捕

2023-09-09 02:30

超人氣

更多 >
華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員
台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳