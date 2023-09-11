紐約華僑學校 秋季班可報名

位於曼哈頓華埠 的紐約華僑學校秋季班現已開學，為社區提供課後班、中文班以及數學、舞蹈、鋼琴等其他興趣班，報名截至學期的第三周。

華僑學校目前提供16個課堂，適合從學童到成人各個年齡段的學員報名。其中最受家長歡迎的平日課後班每周一至周五下午3時至6時開班，為六年級以下小學生提供學校功課(含數學)輔導、每周三小時中文課程，以及美勞活動、遊戲互動和知識性影片欣賞等教學項目，基礎學費640元，如需接學，則總額790元，但接學僅限PS124學生。

除平日課後班外，其他課程都在周末進行。其中，中文教學課有五種，國語班分別面向少兒、青少年和成人，還有分別為成人和學生開設的粵語班。中文課程每周三小時，成人班時間為周日上午10時至下午1時，學生班除了周日外，還有周六的課程可供選擇。所有面向學生的中文課程每學期學費290元，成人課程350元。面向7歲以上人士的中文一對一教學每周一小時，一學期學費共476元。

此外，華僑學校還有其他項目的課程，包括數學、基礎編程、SAT輔導，以及興趣類的功夫、繪畫、舞蹈、鋼琴和象棋班。

有意報名者需登錄https://www.nychineseschool.org/填寫報名表，然後親自到校或郵寄支票 繳費，繳費只能使用匯票或支票，支票所有人必須是學生監護人或聯絡人，並須在票面上註明學生中英文姓名和報讀班級。支票寄送至New York Chinese School (Registration Office)，地址：62 Mott St 3rd Floor, New York, NY 10013。

所有註冊報名除學費外，還需另付20元手續費，開學後再報名的另加收50元晚註冊費。連報兩學期課程者，可享30元優惠。