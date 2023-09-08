無證童激增 紐約州擴招少數族裔教師

紐約州長霍楚同紐約市教師聯合工會(UFT)達成協議，簽署法案投資3000萬元擴招少數族裔教師。(州長辦公室提供)

由於大量無證移民家庭兒童在本學期入讀公校 ，加上校車司機的長期短缺，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前同紐約市 教師聯合工會(UFT)達成協議，將投資3000萬元擴招少數族裔教師。

紐約市公校7日開學，但自今年夏天以來，市教育局 面臨嚴峻挑戰，包括校車司機短缺、無證客學生大批湧入、新冠新變種的逐漸擴散。此外，西語裔、中文等多語言教師的短缺也是一個重大問題。隨著相關語言、文化背景無證客學生加入公校，這些學生是否能跟得上英語教學環境也是一個挑戰。

為此，霍楚與紐約市教師工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)達成協議，共同宣布州府撥款3000萬元，以擴招重建教師團隊。「我認為在孩子們新加入的日子裡，語言將是一個挑戰，如果不能找到能將他們母語的教師，對這些孩子來說日子會異常艱難。」

霍楚指出，這些學生來自西非、南美、中美洲，很難說都能聽懂西語，「所以只招收西語裔背景的教師還遠遠不夠，我們希望教師背景能夠涵蓋所有學生。」

州參議員、州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸也表示，「教師隊伍應該反應我們學生群體的多樣性，新的法案提供了一種行之有效的方法，既能招聘到優秀的教師，也能營造一種幫助所有人的多元環境，給孩子們一個光明的未來。」