開學在即 紐約市府助2萬難民童註冊入學

截至當前，紐約市公校迎來近2萬名無證客公校生入讀。(Getty Images)

公校開課在即，紐約市府在無證客議題上給予的協助進展到下一步階段，包括為難民尋找更穩定住所、經濟來源、以及雙語教育資源；紐約市教育局 5日宣布，將在開學前幫助難民孩童註冊入學，愈多愈好，截至當前，已有1萬9500名居住在臨時庇護所的孩童已經登記入學。

居住在皇后區 長島市(Long Island City)由酒店改造成臨時庇護所的46歲母親史麗法(Yohanna Silva)表示，11歲的兒子正要就讀皇后區某中學七年級，這將是他首次在美國入學，「我從委內瑞拉過來，因為那裡的情況實在太不穩定，沒有工作、食物，也沒有可以提供給孩子的教育。」

她形容，入學程序相當流暢，文書工作也沒有任何問題，並已獲得很多人的協助，「我的兒子不會說英文，但我並不擔心，學校會提供相關課程。」

艾斯卡蘭特(Antonio Escalante)與妻子、13歲的兒子Issac，三個月前才從哥倫比亞逃出來，兒子夏天時已參加暑期班，接下來將在皇后區的204小學開始上課；「對於上學我一點都不緊張，原本去的暑假學校已經很好了，交了很多朋友，我真的很開心可以來到這裡」，Issac表示，最喜歡的地方是時報廣場，也希望有朝一日能加入美國軍隊。

移民維權團體5日在曼哈頓召開記者會，其中紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)的一名代表Liza Schwartzwald強調，城市庇護所的難民孩童有權就讀距離他們最近的學區學校，有條件出行的家庭，則可選擇距離較遠的學校，並獲得更多的支持。

針對無證學生激增，市府預計將從公平學生資助項目(Fair Student Funding)、「擁抱計畫」(Project Open Arms)中撥出更多經費，滿足無證移民家庭 的教育需求。