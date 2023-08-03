紐約州撥1.08億元 望彌合公校生心理創傷

紐約州州長霍楚宣布撥款1.08億元，用於改善全州公校生因疫情造成的心理創傷，提升各學區在疫情期間落下的學術損失。（州長辦公室提供）

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)3日宣布撥款1.08億元，用於改善全州公校 生因疫情 造成的心理創傷，提升各學區在疫情期間落下的學術損失。

根據州長辦公室聲明，此次撥款中的1億元主要分為兩部分，第一部分為「心理健康 補助金」(Mental Health RECOVS Grant)，用於擴招公校心理健康專業老師和輔導員，使他們為學生提供及時的干預、服務、支持和實踐措施；同時，提升公校教職員工、學生們識別心理健康問題的能力，鼓勵有需要的人士尋求幫助；並且，推廣多項應對措施，促進公校的多樣性、公平性和包容性；確保學生能夠持續獲得學校提供的心理健康干預、服務和支持。

第二部分為「學術損失補助金」(Learning Loss RECOVS Grant)，致力於對接學生和補課老師，使學生們能夠獲得學術輔導和心理服務，以盡快彌補學習差距；此外，提升公校教職員工和學生們識別學術損失的能力，增加學生和教職員工在尋找、接受和提供學術恢復支持方面的能力；與此同時，在公校開展各項補課活動，確保學生能夠持續獲得補課機會。

全州所有公校都可申請以上兩組資金，申請截止時間為本月18日。此外，本次撥款還包括約830萬元，主要用於創立學校心理健康診所。紐約州心理健康廳(NY State office of mental health，簡稱OMH)今日發布申請須知，符合州府許可的心理健康診所可在公校內設立分所，並將獲得2萬5000元啟動資金。此外，在超過50%的學生都為經濟困難生源的學區設立分所，還將獲得額外2萬元資金(共計4萬5000元)。

霍楚表示，疫情對全州的學生造成了嚴重且不可逆轉的影響，因此州府啟動這項歷史性投資，以解決學生的學習損失，並為公校提供更多心理健康支持，「通過確定學生的學業落後情況，為心靈受傷的他們提供心理健康資源，這項資金將幫助紐約州的學生重新走向成功之路。」