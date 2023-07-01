與教育局合同糾紛落幕 彩虹幼兒園續營

彩虹幼兒園得以繼續營業。圖為劉醇逸此前參與彩虹幼兒園的示威活動。(本報檔案照)

紐約市教育局 與華裔 開設的彩虹幼兒園(Rainbow Child Development Center)合同糾紛，在州參議員劉醇逸介入後，聯合家長等發起示威，呼籲當局繼續與幼兒園的合同，並指正當局的問題；在經過數周討論後，劉醇逸6月30日表示，當局已允許彩虹幼兒園持續營業。

據悉，彩虹幼兒園自2010年內與當局簽訂了學前班(Pre-K)、三歲班(3-K)的合同，在皇后區和長島地區設有四間分校，滿足當地華裔、新移民和低收入 家庭的早教、雙語課程需求；由於涉及課後班付費糾紛，特別調查專員(SCI)展開調查後便向當局提出終止合約，但幼兒園方從未有機會向調查員作出回應，5月就收到當局通知可能停止合約。

根據劉醇逸6月30日發表的聲明，過去三年中，當局未支付幼兒園200萬元的報銷費，幼兒園業者自掏腰包照常運營，直到向市主計長報告欠費時，才赫然被通知下學年將停課，並倉促安排學生們調往其他學校；所幸與洽談幾周後，當局意識到錯誤，表示關閉幼兒園是錯誤的決定，允許2023至2024年課程繼續營運，家庭也無需被派到區域外的學校上課。

「當局做出了正確的決定，感謝市教育總監意識到早教的重要性」，劉醇逸表示，幼兒園儘管得以持續營運，但將會保持警惕，確保該有的報銷及時到位，未來的任何舉措將以公平、透明的方式進行，避免為學校和家庭產生不利影響。

對於先前的指控，幼兒園負責人葉Christine堅稱是虛構、不公平的，市教育局在通知家長課程關閉之前，甚至沒有讓其作出回應；幼兒園長期以來以培育學生、包容的學習環境聞名，我們感謝所有的支持者，和願意站出來力挺的民選官員。