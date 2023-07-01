我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

提升身心靈健康 紐約市公校推廣正念呼吸療法

記者張心／紐約報導
紐約市公校要求學前班至12年級公校生，每日在校進行兩分鐘至五分鐘的正念呼吸訓練。(市長辦公室提供)
紐約市公校要求學前班至12年級公校生，每日在校進行兩分鐘至五分鐘的正念呼吸訓練。(市長辦公室提供)

紐約市公校日前宣布推廣正念呼吸療法(Mindful Breathing Practices)，要求學前班至12年級公校生，每日在校進行兩分鐘至五分鐘的正念呼吸訓練，以此提升身心靈健康。

市長亞當斯(Eric Adams)、市教育總監班克斯(David Banks)、市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)聯合舉行新聞發布會，宣布將「瑜珈+正念」概念融入全市公校，由經過「瑜珈冥想教師準備項目」(Yoga & Mindfulness Teacher Preparation Program)培訓的專業指導人員，引領學前班至12年級學生，每日在學校內進行正念呼吸訓練。

市長辦公室表示，根據科學研究，正念呼吸練習能夠加強學生的安全感、對環境的接納感，從而提升身體和心理健康。所以自2023年3月起，市教育局開始與瑜珈聯盟(Yoga Alliance)合作，推出了全美公校系統中首個「瑜珈冥想教師準備項目」，通過系列課程，加強公校教師對專業瑜珈和正念知識的認知，學習正規的正念呼吸練習技巧和方法，從而能夠在今後的課堂上，幫助學生培養良好的心理和身體健康習慣。

「我們生活在一個有毒的社交媒體環境中，不斷閃爍的新聞和未經過濾的警報，在孩子們的心中留下了不可磨滅的傷害，所以是時候通過練習，使精神系統平靜下來了。」亞當斯表示，「正念呼吸可以由任何人在任何時候、任何地點進行，我們希望藉此項目，幫助孩子們培養另一種健康的生活習慣和方式，使他們受益終生。」

市衛生局長瓦桑也指出，將正念納入公校教育，必定使孩子們的未來受益，「呼吸療法能夠教會他們如何以放鬆、健康的心態，應對複雜的世界變化，從而幫助他們駕馭不可預測的人生旅程。」

公校 教育局 亞當斯

上一則

語言影響醫療服務 衛生部與孟昭文強調重要性

下一則

紐約市新財年預算通過 華策會：未照顧亞裔

延伸閱讀

紐約市空氣品質全球第二差 或影響國慶日煙火秀

紐約市空氣品質全球第二差 或影響國慶日煙火秀
紐約市2024財年 1070億預算拍板

紐約市2024財年 1070億預算拍板
為除鼠患 餐飲業垃圾7月底起須放入有蓋垃圾桶

為除鼠患 餐飲業垃圾7月底起須放入有蓋垃圾桶
聯邦撥款2500萬 紐約市政府樓明年起安裝鋰電池充電站

聯邦撥款2500萬 紐約市政府樓明年起安裝鋰電池充電站

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
華裔外科醫生甄柏耀日前因路怒衝突，腦部被毆重傷不治。(取自Fairchildsons網站)

紐約華裔醫師疑路怒遭毆 腦部重傷不治

2023-06-24 02:31
郵政局日前聯合104分局警員抓獲兩名偷取郵件的亞裔男性慣犯。(霍頓辦公室提供)

紐約2亞裔偷郵件慣犯 恐面臨聯邦重罪指控

2023-06-27 06:42
電力公司擬在未來三年加價12%，若批准，電費繼續水漲船高。圖為在法拉盛圖書館吹冷氣乘涼的華人。(本報檔案照)

紐約市電費喊漲 華人麻木無奈

2023-06-24 06:50
州府29日持續針對全州發布空氣品質健康警告。(記者胡聲橋／攝影)

空汙再現 紐約今發健康警告

2023-06-29 07:45

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵