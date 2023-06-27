紐約市公校推正念呼吸療法 每日冥想五分鐘 遠離手機

紐約市公校要求學前班至12年級公校生，每日在校進行兩分鐘至五分鐘的正念呼吸訓練（市長辦公室提供）

紐約市公校 27日宣布推廣正念呼吸療法(Mindful Breathing Practices)，要求學前班至12年級公校生，每日在校進行兩分鐘至五分鐘的正念呼吸訓練，以此提升身心靈健康。

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)、市教育總監班克斯(David Banks)、市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)聯合舉行新聞發布會，宣布將「瑜珈+正念」概念融入全市公校，由經過「瑜珈冥想教師準備項目」(Yoga & Mindfulness Teacher Preparation Program)培訓的專業指導人員，引領學前班至12年級學生，每日在學校內進行正念呼吸訓練。

市長辦公室表示，根據科學研究，正念呼吸練習能夠加強學生的安全感、對環境的接納感，從而提升身體和心理健康。所以自2023年3月起，市教育局 開始同瑜珈聯盟(Yoga Alliance)合作，推出了全美公校系統中首個「瑜珈冥想教師準備項目」，通過系列課程，加強公校教師對專業瑜珈和正念知識的認知，學習正規的正念呼吸練習技巧和方法，從而能夠在今後的課堂上，幫助學生培養良好的心理和身體健康習慣。

「我們生活在一個有毒的社交媒體環境中，不斷閃爍的新聞和未經過濾的警報，在孩子們的心中留下了不可磨滅的傷害，所以是時候通過練習，使精神系統平靜下來了。」亞當斯表示，「正念呼吸可以由任何人在任何時候、任何地點進行，我們希望藉此項目，幫助孩子們培養另一種健康的生活習慣和方式，使他們受益終生。」

市衛生局長瓦桑也指出，將正念納入公校教育，必定使孩子們的未來受益，「呼吸療法能夠教會他們如何以放鬆、健康的心態，應對複雜的世界變化，從而幫助他們駕馭不可預測的人生旅程。」