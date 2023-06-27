納蘇郡議會 表彰獲總統學者獎2華生

納蘇郡議會26日表彰兩名獲得「2023年總統學者獎」的華生朱凱文(右)和郭美希(左)。(郭美希提供)

紐約州長島 納蘇郡議會26日表彰兩名獲得「2023年總統學者獎」(2023 US Presidential Scholars)的華生朱凱文(Kevin Zhu)和郭美希(Sabrina Guo)，二人將在今年秋季分別入讀史丹福和耶魯大學 。

紐約州長島納蘇郡立法議會26日表彰兩名獲得「2023年總統學者獎項」(2023 US Presidential Scholars)的華生朱凱文(Kevin Zhu)和郭美希(Sabrina Guo)。(郭美希提供)

據悉，在全國370萬名學生中，約5000人有資格獲得2023年獎項，最終161人獲獎。納蘇郡議員Arnold Drucker稱，「郭美希和朱凱文不僅在學術上取得了卓越的成就，他們對慈善事業的承諾和對有價值事業的熱情，也豐富了我們社區的許多方面」。他最後衷心祝福這兩位剛畢業的高中生，在未來的生活中取得成功。

納蘇郡議員Arnold Drucker稱，「郭美希和朱凱文僅在學術上取得了卓越的成就，他們對慈善事業的承諾和對有價值事業的熱情也豐富了我們社區的許多方面」。(郭美希提供)

來自長島傑瑞柯高中的(Jericho Senior High School)朱凱文(Kevin Zhu)，此前在享有「少年諾貝爾獎 」美譽的本年度雷傑納隆科學獎(Regeneron Science Talent Search)入圍決賽，致力於研究血液和DNA相關的抗癌探索。對於此次表彰，他表示十分榮幸，並稱沒有料到自己會獲得該獎項。今年秋季，他將入學史丹福，並修取生物工程和產品設計的雙學位。

來自賽奧塞高中(Syosset High School)的郭美希，自小參與社會活動，於12歲成立Girl Pride International公益機構，幫助社會邊緣的女孩，受到白宮、國會認可，目前已幫助5000多個孩子；她還組織反仇亞的遊行，並獲拜登總統簽署的「總統終生成就獎」。獲得郡議會的表彰後，她十分謙虛，並表示會繼續努力。她稱自己將入讀耶魯，並打算修讀法律、商業和公共政策相關的專業。

對於高中的最後一個暑假，他們均表示會回中國看望親戚朋友，到處旅行，並為即將到來的大學生活做準備。