納蘇郡議會 表彰獲總統學者獎2華生
紐約州長島納蘇郡議會26日表彰兩名獲得「2023年總統學者獎」(2023 US Presidential Scholars)的華生朱凱文(Kevin Zhu)和郭美希(Sabrina Guo)，二人將在今年秋季分別入讀史丹福和耶魯大學。
據悉，在全國370萬名學生中，約5000人有資格獲得2023年獎項，最終161人獲獎。納蘇郡議員Arnold Drucker稱，「郭美希和朱凱文不僅在學術上取得了卓越的成就，他們對慈善事業的承諾和對有價值事業的熱情，也豐富了我們社區的許多方面」。他最後衷心祝福這兩位剛畢業的高中生，在未來的生活中取得成功。
來自長島傑瑞柯高中的(Jericho Senior High School)朱凱文(Kevin Zhu)，此前在享有「少年諾貝爾獎」美譽的本年度雷傑納隆科學獎(Regeneron Science Talent Search)入圍決賽，致力於研究血液和DNA相關的抗癌探索。對於此次表彰，他表示十分榮幸，並稱沒有料到自己會獲得該獎項。今年秋季，他將入學史丹福，並修取生物工程和產品設計的雙學位。
來自賽奧塞高中(Syosset High School)的郭美希，自小參與社會活動，於12歲成立Girl Pride International公益機構，幫助社會邊緣的女孩，受到白宮、國會認可，目前已幫助5000多個孩子；她還組織反仇亞的遊行，並獲拜登總統簽署的「總統終生成就獎」。獲得郡議會的表彰後，她十分謙虛，並表示會繼續努力。她稱自己將入讀耶魯，並打算修讀法律、商業和公共政策相關的專業。
對於高中的最後一個暑假，他們均表示會回中國看望親戚朋友，到處旅行，並為即將到來的大學生活做準備。
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