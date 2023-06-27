我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉撞樹著火 北加華裔母女喪生 4天湧入8萬善款

「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

納蘇郡議會 表彰獲總統學者獎2華生

記者高雲兒／紐約報導
納蘇郡議會26日表彰兩名獲得「2023年總統學者獎」的華生朱凱文(右)和郭美希(左)。(郭美希提供)
納蘇郡議會26日表彰兩名獲得「2023年總統學者獎」的華生朱凱文(右)和郭美希(左)。(郭美希提供)

紐約州長島納蘇郡議會26日表彰兩名獲得「2023年總統學者獎」(2023 US Presidential Scholars)的華生朱凱文(Kevin Zhu)和郭美希(Sabrina Guo)，二人將在今年秋季分別入讀史丹福和耶魯大學

紐約州長島納蘇郡立法議會26日表彰兩名獲得「2023年總統學者獎項」(2023 ...
紐約州長島納蘇郡立法議會26日表彰兩名獲得「2023年總統學者獎項」(2023 US Presidential Scholars)的華生朱凱文(Kevin Zhu)和郭美希(Sabrina Guo)。(郭美希提供)

據悉，在全國370萬名學生中，約5000人有資格獲得2023年獎項，最終161人獲獎。納蘇郡議員Arnold Drucker稱，「郭美希和朱凱文不僅在學術上取得了卓越的成就，他們對慈善事業的承諾和對有價值事業的熱情，也豐富了我們社區的許多方面」。他最後衷心祝福這兩位剛畢業的高中生，在未來的生活中取得成功。

納蘇郡議員Arnold Drucker稱，「郭美希和朱凱文僅在學術上取得了卓越的...
納蘇郡議員Arnold Drucker稱，「郭美希和朱凱文僅在學術上取得了卓越的成就，他們對慈善事業的承諾和對有價值事業的熱情也豐富了我們社區的許多方面」。(郭美希提供)

來自長島傑瑞柯高中的(Jericho Senior High School)朱凱文(Kevin Zhu)，此前在享有「少年諾貝爾獎」美譽的本年度雷傑納隆科學獎(Regeneron Science Talent Search)入圍決賽，致力於研究血液和DNA相關的抗癌探索。對於此次表彰，他表示十分榮幸，並稱沒有料到自己會獲得該獎項。今年秋季，他將入學史丹福，並修取生物工程和產品設計的雙學位。

來自賽奧塞高中(Syosset High School)的郭美希，自小參與社會活動，於12歲成立Girl Pride International公益機構，幫助社會邊緣的女孩，受到白宮、國會認可，目前已幫助5000多個孩子；她還組織反仇亞的遊行，並獲拜登總統簽署的「總統終生成就獎」。獲得郡議會的表彰後，她十分謙虛，並表示會繼續努力。她稱自己將入讀耶魯，並打算修讀法律、商業和公共政策相關的專業。

對於高中的最後一個暑假，他們均表示會回中國看望親戚朋友，到處旅行，並為即將到來的大學生活做準備。

耶魯大學 長島 諾貝爾獎

上一則

ASQ「華語戒煙專線」歡慶美國獨立日鼓勵戒煙 享受無煙生活

下一則

華埠射擊技術研討會 辦醫學及福利講座

延伸閱讀

拜登宣布420億元寬頻基建計畫 要讓全美都享高速上網

拜登宣布420億元寬頻基建計畫 要讓全美都享高速上網
布林肯認同「習是獨裁者」 北京憂賴清德影響中美關係

布林肯認同「習是獨裁者」 北京憂賴清德影響中美關係
NBC民調：拜登對決川普 領先4個百分點

NBC民調：拜登對決川普 領先4個百分點
針對傭兵集團瓦格納叛變事件 伊朗總統致電普亭表支持

針對傭兵集團瓦格納叛變事件 伊朗總統致電普亭表支持

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
一名男子於21日下午在華盛頓廣場公園被刺死。(截取自CBS New York)

光天化日下 男子在紐約華盛頓廣場公園被刀刺死

2023-06-22 14:11

超人氣

更多 >
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算
年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解

年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解
媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話