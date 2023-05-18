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從港大到哥大 學霸黎仕廣嘆追夢不易

記者劉梓祁／紐約報導
參加學院畢業禮的黎仕廣。（受訪者提供）
參加學院畢業禮的黎仕廣。（受訪者提供）

「美國夢現在看起來更像是一個夢。」幾日前參加完學院畢業典禮的哥倫比亞大學畢業生黎仕廣說。作為曾在香港完成本科學業並留在當地工作多年的他，曾被多人視作前途光明的「學霸」，但忙碌枯燥的生活讓他決心離開赴美，如今畢業後卻發現毅然做下的追夢決定充滿不易。

作為最早一批的「九零後」，在深圳長大的黎仕廣自小就被寄予厚望，不僅小學和中學都在當地的重點學校完成，隨後也順利考入了離家不遠的香港大學(HKU)商學院學習會計及工商管理。按照家人的規畫，他會在完成本科學業後留在香港工作，積累經驗和人脈，待取得永久居留權後再返回深圳，加入企業或創業。

不負眾人所望，黎仕廣在畢業後順利通過校招加入了四大會計師事務所之一的香港分部，以為精彩的職業生涯會就此展開，但工作一年後卻發現，忙碌、枯燥和快節奏的工作和生活徹底蓋過了自己的設想。

香港寸土寸金、生活成本高昂，畢業後工作了三年的黎仕廣仍在與他人合租生活，加上偶有上夜班的需要，與室友的生活習慣也會出現衝突。黎仕廣說，香港作為高度發達的商業社會，運轉體系十分成熟，仿佛每一刻都與收益掛鉤，因此生活節奏飛快，導致自己的生活也幾乎是每日兩點一線。

黎仕廣回憶，在香港時幾乎每天都是下班後買外賣回到房間吃，所謂「家」和學生時的宿舍基本沒有區別，這也讓他開始思考如何改變。恰好本有工作後再深造的想法，黎仕廣便開始思考出國，和家人討論後決定申請哥大，追逐「美國夢」。

選擇紐約，是因為其作為大城市有更多機會，也因為那裡有更加發達的金融市場和就業環境，黎仕廣開始了在哥大的碩士生涯，學習應用分析。時間飛快，如今再度畢業，他卻再次遇到了現實不及理想的問題。

黎仕廣本以為美國如長輩口中一樣競爭小、機會多，但如今發現身邊同伴競爭激烈，還不巧碰上了裁員大潮，找工作艱難；他還以為這是一個可以拋開關係網枷鎖的地方，但找起工作才發現，社交和人脈在美國是無法忽視的部分。更重要的是，作為留學生，尋找一個願意辦理H1B工作簽證的雇主當前更是困難。

幸運的是，黎仕廣在最後期限找到了工作，雖沒有如「四大」般的光環，但是一個重新開始的機會。他也感嘆，想要追求理想生活，不論在何處，都有不同的苦楚。

香港 哥大 工作簽證

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