校園擁擠 貝瑞吉新高中選址揭曉

貝瑞吉老人公寓有望改建當地的第三所高中。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)華人群居的貝瑞吉社區，長年面臨公校 擁擠問題，日前傳出將在社區興建一所新高中，令不少家長感到興奮；第20學區 目前已提出建議地址，正等待市教育局 審核，若經批准，貝瑞吉將迎接百年來新建的第一所公立高中。

社區內目前的兩所高中，漢密爾頓堡高中(Fort Hamilton High School)和通訊藝術技術高中(High School of Telecommunication Arts and Technology)校園擁擠，學生容量均超過100%；20學區內的其他高中，例如新越卓高中(New Utrecht US)、羅斯福高中(Franklin Delano Roosevelt)也同樣擁擠、資源不足。

據悉，在貝瑞吉興建新高中並非首次討論，但因沒有合適的地點，市教育局一再拖延；去年底市教育總監班克斯(David Banks)在20學區內舉辦社區大會，經學區委員、老師和家長的極力爭取，終於引起關注。

當地市議員紀思庭(Justin Brannan)表示，過去當局完全未注意此問題，也因學生可自由跨區上學，當局對於當地情況給出的答案是，建議學生通勤到卡納西(Canarsie)、公園坡(Park Slope)、東紐約(East New York)等可容納更多學生的地方上課。

學區委員會主席斯托(Stephen Stowe)表示，目前提出的地點是Ovington大道425號，原址是一間初中，後來改建成St. Nicholas老人住宅公寓(Assisted Living Home)，現已關閉，「我們知道找地方不易，但也希望能實現。」

紀思庭指，若建成預計有3萬6000呎空間，容納900名學生，還是比一般公校人數低；若計畫推行，學區委員會將舉行公聽會。