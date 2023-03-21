亞裔家庭遭爆租地址上學 傑瑞柯學區爭議多

長島著名學區傑瑞柯吸引眾多亞裔家長。(記者高雲兒／攝影)

長島著名學區 傑瑞柯(Jericho)居民近期反應，社區內有一些單家庭房屋被出租或借地址給多戶亞裔 家庭，以讓孩子在該學區上學，導致學校名額緊張，當地居民承擔更高的稅；傑瑞柯學區否認此說法，表示如有該現象一定調查。

傑瑞柯居民Jessica說，近來社區有不少老房子賣了重建，屋主分租給多戶家庭，其中一戶在Cayuga PL，「一開始門口是兩輛車，後來變成四輛、六輛」，引來不少居民議論，並常看見不同的亞裔孩子和家長出入。

Zillow的房屋信息顯示，該地址的房子是有三個房間和三個廁所的單家庭房屋。

Jessica稱，雖然之前也有類似現象，但最近一年愈演愈烈，比如在Saratoga Dr上有一戶家庭也形跡可疑，「門口停了四五輛車」。

租戶的出現導致學生莫名增加，Jessica稱該學區只有三所小學，近年進入中學的學生數量卻比三個小學的學生加起來還多，「這些人哪裡來的？」她補充，之前在微信群裡，甚至有房屋仲介明目張膽發分租廣告或提供租地址服務，被居民指責後不發聲，「之後看見的廣告都是整棟出租」。

Jessica和許多居民向學區反映過，卻總不了了之，「他們也不家訪也不調查」。許多在此買房的華人 家長十分氣憤，因為學校近年多開班並增雇老師，學區稅也水漲船高，同時因為單家庭房屋卻成了多家庭入住，降低生活品質。

同樣住在傑瑞柯十多年，但學區為賽奧塞(Syosset)的居民梁先生稱，之前有華人向他太太詢問如何租用地址在賽奧塞上學，「但被太太反駁」。他表示，這個現象在華人社區並不鮮見，「以前大頸就有很多」，也總有人通過向朋友或親戚借地址讓孩子進入學校，「有些學生被發現就被開除學籍。」