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新鮮草原第26小學擴建 改善校園擁擠

記者鄭怡嫣／紐約報導
新教學樓效果圖。(市學校規畫局提供)
新教學樓效果圖。(市學校規畫局提供)

位於皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)第26小學，20日破土動工，加建一棟四層高的教學樓，為該學區增添399個座位，緩解校園過度擁擠的問題。

市學校規畫局(School Construction Authority)介紹，新樓將包含兩間學前班、六間幼兒園、八間標準以及四間供特殊教育使用的教室，還將包括兩個閱讀及語音資源室、以及一間科學資料室，同時現有的一些教室也將翻新，以為學前班至五年級學生提供有空調及無障礙的教學環境。

規畫局表示，第26小學新添的399個座位，僅是計畫的一小部分，將繼續致力減少學區過度擁擠的問題。據悉，市學校規畫局在2020年至2024年間的資本計畫逾20億元，將在皇后區建造32棟教學樓，增加1萬8735個學位。在包含新鮮草原、貝賽、小頸等華裔學生眾多的皇后區第26學區，市學校規畫局共將添加2300個座位，在第46小學添加的435個席位，將在今年對外開放，在第41小學添加的473個座位及新添的校舍，訂於2024年竣工。

國會眾議員孟昭文表示，第26小學擴建有助減少擁擠問題。州參議員劉醇逸表示，擴建也使得校舍終於符合「美國身心障礙法」(Americans With Disabilities Act)標準，增加399個急需的座位及修繕現有的操場，可能為社區帶來一時不便，但升級教學設施及遊樂場地值得等待。

皇后區 學區 眾議員

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