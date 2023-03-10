紐約客談／標準化考試 應隨時代改變？

紐約公校 生疫期州考成績嚴重退步，市教育局 近日推動學生藉電腦軟體輔導課業，盼今春的測驗能進步。支持特許學校的團體也持續施壓，盼在表現欠佳的公校系統外能多一項選擇。市教育局突然緊張，或有面子因素。而州考與疫情 的糾葛，或許要從州考與教育品質真能畫上等號的爭議說起。

監督紐約州教育政策的的Board of Regents設置委員會，評量高中畢業標準。長久以來，標準化、一次性測驗被教師工會視為教育障礙，但政府、家長又需要一體適用的標準，衡量教師是否盡責，學生是否真有學到知識。

教育研究組織指，即便因疫情耽誤學習，及格門檻已經下降至50％，許多學生仍無法通過測驗，也是時候檢討這項測驗，真有助學生面對畢業後的生活？

不可諱言，公校教育需要客觀標準衡量學生、老師、學校、學區的學術表現。但有教育人士認為，測驗及畢業標準，必須認清多年不變的題目無法反映社會不斷變化。而且不讀大學，選擇進入社會的學生，自有另一套知識。

教育政策長期以來講究證據，學習成就被定義為畢業後是否進入大學及收入高低。但一些建議也有問題，比如採用報告、論文、電腦技能等取代測驗，難判定學生是否靠自己完成報告。若採主觀標準，校方易浮濫拉高畢業率，忽略教學問題。

教育人士也建議，某些國家的高中強化理財金融及科技等知識，或將職場技能與傳統學科結合，以及重視社會分工等，未採用一體適用的畢業標準，或可為借鏡。總之，標準化考試或許有缺點，但與時具進的測驗內容，有助反映教學內容的不足。