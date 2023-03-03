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抵制鬆綁特許學校 28學區決議案過關

記者鄭怡嫣／紐約報導
第28學委會例會，投票通過決議案。(取自例會視頻)
第28學委會例會，投票通過決議案。(取自例會視頻)

代表森林小丘、秋園、雷哥公園的皇后區第28學區委員會，2日晚全員投票通過決議案，抵制州長霍楚(Kathy Hochul)放寬紐約特許學校上限的提案。

決議案指，紐約市已有275所特許學校，從市教育局公校資金中分走26.9億元，且每年都在上漲。此外特許學校若建於私人土地，紐約市也是全州乃至全國唯一需要補貼學校租金的地區，在2020財年，市教育局為特許學校租費報銷1160萬元，部分特許學校的管理團隊還大幅增加租金，以獲得更多報銷。在小班制法案將在明年秋天正式施行的背景下，擴批特許學校恐剝削公校機會及資源。

此外，決議案指，特許學校招生率在最近三年下降，學生流失比高，縱使明星特校「成功學院」(Success Academy)，也僅50%抽籤得到學位的學生最終選擇入學。紐約市的特許學校，對於諸如英語學習者或特教學生的招收率更低，一項洛杉磯加州大學(UCLA)民權項目的最新研究表明，紐約市的特許學校，比普通公校更易有嚴重的隔離問題，呼籲州長霍楚取消放寬特校上限，廢除市教育局准特校報銷租金的規定。

28學區委員趙路表示，此次投票九人贊成，一人缺席例會。反對特許學校涉及兩個層面，一是反對特校存在，其中以教師工會為代表，兩月以前成功學院擬在皇后區擇址建新校，因反對聲浪太大而遭擱置；二是如他對特校無意見，但不贊成放寬上限，在前市長彭博時設立的上限已經過審慎研究，一旦不經研究放開上限，將破壞公校與特校平衡，也將使新特校湧入紐約市，威脅公校資源。

趙路說，這僅是他的個人意見。目前也有不少華人家長及團體支持放寬上限，認為將促進良性競爭，提高辦學品質，利於學生生長，也讓家長有更多元且無經濟負擔的替代選擇。他們也將於10日至市教育局前示威。

教育局 紐約市 公校

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