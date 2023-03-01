市府執行小班制新法 爭取家長加入工作組

市教育總監班克斯希望小班制教育工作組但代表各種不同意見。(本報資料圖)

紐約市 家長即日開始，可以通過填寫調查表，表達對加入小班制教學工作組的意願。加入這個小組，將可以就紐約市從下個學年起逐步推行小班制發表意見，產生影響。

市教育局 強調這個小組應有不同觀點的代表，地域代表性、申請者是否是公校 生監護人及學校的級別和規模都會考慮。申請人可以在3月14日前表達意願，這個工作組的第一次會議暫定於3月20日舉行。

州議會去年6月通過該法案後，州長霍楚(Kathy Hochul)一直沒有簽署。紐約市教師工會持支持態度，而市政府反對，指經費不足。霍楚最終還是簽署法案，並延後一年實施。對於小班制的激烈辯論仍在繼續。

市教育總監班克斯(David Banks)強調家長參與的價值，未來幾年要做出各種艱難決定，只有讓家長、教育工作者和倡導者充分參與過程，才能使新法的實施滿足大多數人。

許多家長和教師認為，較小的班級規模可以提高學習成績，加強課堂參與。但反對者認為，可以使用其他更具成本效益的方法改善教育。一些紐約市家長反對縮小班級規模，因為這樣恐減少一些最受歡迎學校的名額。

按照新法，今年9月開始，紐約市將開始把幼兒園到三年級的班級人數限制在20人，四年級到八年級的班級不超過23人，高中班級不超過25人。按照初步規畫，紐約市每年需增加20%的班級才能符合要求，直到2028年全市公校完全實施小班制。

普及小班制教育給紐約市帶來的最大壓力來自經費及教師數量。市長亞當斯(Eric Adams)和班克斯都表示，小班制將給紐約市增加數億元費用，需要再增加7000名教師。班克斯說，有的學校需要通過削減藝術課來滿足要求。支持者表示，市政府有責任拿出計畫，滿足小班制要求。而且，州議會增加了撥款，應該有足夠的經費支。

希望加入小班制教育工作組，可上網填寫調查表：https://bit.ly/3Z9Craq。