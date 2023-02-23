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教師工會報告：8成紐約州民反對增特許學校

記者張心／紐約報導
社區組織與家長、學生日前於州長曼哈頓辦公室外示威，抵制特許學校。(Make the Road NY)
社區組織與家長、學生日前於州長曼哈頓辦公室外示威，抵制特許學校。(Make the Road NY)

紐約州教師工會(New York State United Teachers)和教師聯合工會(United Federation of Teachers)日前公布最新報告，指79%的選民反對在紐約增加特許學校，且許多特許學校教師對工作環境和待遇不滿，有意成立或加入教師工會。

自州長霍楚(Kathy Hochul)宣布擬放寬紐約市特許學校數量限制以來，教師工會組織各項活動反對該計畫的成形。為反擊支持派給出的數據支撐，即晨間諮詢公司(Morning Consult)調研顯示，全市近三分之二(64%)的家長希望有更多特許學校；教師工會昨日也公布聯合Hart Research的調查，指全州79%選民反對增加特許學校。

紐約州教師工會和教師聯合工會聯合反對增加紐約市特許學校。（會議直播）
紐約州教師工會和教師聯合工會聯合反對增加紐約市特許學校。（會議直播）

這份在2月3日至6日對801名參與者進行的調研指，在各地區、各黨派和各族裔群體中，反對增設特許學校的意見是壓倒性，85%民主黨、68%共和黨、77%無黨派、77%非洲裔、81%西語裔、79%紐約市等選民，不同意在占用傳統公校資源的基礎上擴大特許學校。

對於希望政府解決的首要教育任務，94%受訪者希望為有困難的學生提供掃盲計畫，92%期待有更多學生就業和職場輔導，88%督促民代解決公校教師、輔導員和護工短缺問題，7%的受訪者將「擴大特許學校經營數量」列為首要教育任務。

州教師工會主席帕羅塔(Andy Pallotta)表示，特許學校加劇教育歧視、令校園不平等、影響傳統公校發展。「很多特許學校教師抱怨工作環境差、待遇不好，甚至希望有自己的教師工會，或是加入現有公校教師工會。」

紐約市教師工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，民調顯示特許學校不受歡迎，更多團體和議員會站出來抵制。報告全文：https://nysut.docsend.com/view/pb4f8kkx9hm5mk2k。

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