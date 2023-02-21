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布碌崙第20學區明年增3校 緩解擁擠

記者顏潔恩／紐約報導
市教育局宣布20學區計畫新增3所學校，近1500個名額。(本報檔案照)
市教育局宣布20學區計畫新增3所學校，近1500個名額。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)有大量華裔居民的第20學區委員會，近日舉辦會議，宣布學區將在明年迎接多間公校，屆時學區重畫或將成為熱門討論；市教育局學校設計辦公室(Office of School Design)、學區計畫辦公室(Office of District Planning)多名專員也在會議中首次公開這些公校的更多信息、接下來的重要流程等。

專員指，新公校將有助緩解學區的過度擁擠問題，當局目前已開始與社區討論，助民眾了解相關信息，並在春季開始規畫新學校的招生結構，若有必要將推動學區重畫；今年夏季至秋季，學區總監(superintendent)將會指定代理負責人兼項目總監，並召集多方利益相關者的設計團隊提出建議。

同時持續學區重畫過程，目前投票日期可能落在6月23日，隨後開啟招生程序；代理總監將在2024年1月1日成為全職負責人，制定教學和操作計畫後，就會開始雇用師資、工作人員，並為公校命名。在新學校計畫落實後，將在2024年7月1日指派臨時代理校長(Interim Acting Principal)。

落在第20學區的三所公校包括，位於3大道6740號、被稱為「西日落公園」的K053號大樓，將提供307個小學生名額、位於13大道6312號、暫命名「守護天使」的K676號大樓，招收547個小學生名額；最後位於86街650號的K322號大樓，將提供475個初中名額。

至於特殊教育學生，一所座落於該區的第四個大樓K464號，也將設在72街1514號，提供132個名額；以上所有公校均預計在2024至2025學年啟用。

專員表示，這只是有關新公校的首次對話，接下來將繼續與社區、學區委員會頻繁溝通，確認是否需要進行學區重畫。

布碌崙擁有大量華裔居民的第20學區委員會舉辦月度會議。(視頻截圖)
布碌崙擁有大量華裔居民的第20學區委員會舉辦月度會議。(視頻截圖)

學區 公校 教育局

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