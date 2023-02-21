補助用盡、學生減 市大擬砍預算、凍招聘

紐約市大入學率下滑，宣布削減預算並凍結招聘。圖為該校畢業典禮。(本報檔案照)

紐約市 立大學(City University of New York, 簡稱CUNY)近日表示，因入學率下降，旗下25所學院削減預算 並凍結招聘。根據市大發給院長們的郵件，2024財年，所有學院將面臨5%至6%的經費削減；生源較少且「處於消極狀態」的學院，削減更高。

「隨著聯邦疫情 補助金的枯竭，市大在不裁減學生服務的情況下，尋找節約成本的舉措」市大發言人帝雷拉(Joseph Tirella)表示。市大指，預計將其結構性赤字從2022財年的2.34億元，減少到2023財年的1.94億元。

帝雷拉表示，市大正開展一項名為「無學貸、拿學位」的計畫，努力吸引生源，強調「可負擔性」。市立大學教師工會主席戴維斯(James Davis)指，市大應公開募款，否則「不影響學生體驗」的承諾就是無稽之談，「更大的班級規模、更少的教職員工將是未來的狀況。」他表示，「現在亟需的是立刻增加公共資金，要求市議會和州議會通過撥款提案。」

根據2022至2023年「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)大學排名，紐約市大在全美公立大學中位列第72，其社會流動係數(Social Mobility)達全美第12名。教育網站NICHE排名則顯示，市大的學術、教授、安全、價值、校園和多樣性方面，總體得分為B級。