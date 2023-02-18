加強校安 紐約2000公校將加裝智能鎖、監視器等

市教育政策小組批准市公校加裝4300萬元門鎖和監控攝像頭。(取自市長辦公室)

為加強校園安全，紐約市教育政策小組(Panel for Educational Policy)近日投票 通過了一項為期一年、價值4260萬元的合同，為全市近2000所公校 教學樓安裝智能門鎖、攝像系統以及防盜報警器；但是批評人士卻表示，新系統耗資巨大，而且可能達不到預期的效果。

目前全市公校前門並沒有加裝智能門鎖，看管前門的責任，僅依賴於市警校園安全員，在本周的線上投票會議中，市教育總監班克斯(David Banks)請求小組成員批准這筆資金。

他稱，接連發生的校園暴力案件讓他夜不能寐，每天都在試圖找尋新辦法來緩解這一問題；但一些小組成員也表示，希望在了解更多情況後再投票，比如監控視頻將存儲在哪裡，誰有權訪問瀏覽等；同時小組成員也質疑，一些案件發生在校園周邊，而並非校內等，應該如何防範。

小組成員Jessamyn Lee表示，「現在談論的是市教育局 和市長上千萬元的公共資金，我們需要非常謹慎對待納稅人的錢。」

獨立校園安保專家Ken Trump擔心，該計畫可能會導致所謂的維安劇場(Security theater)效應，煞有介事地布置各種道具、 門禁、 安檢關卡， 儼然一付嚴陣以待隨時準備好要應付各類危險事件的態勢，但其實戲劇效果遠大於真正的維安效果。

「應該將注意力更轉向學生以及教職工等人員。」他說，當安全措施失效時，都是人為因素造成的。

但該計畫仍得到了多數小組成員的贊成，位於長島的Symbrant科技公司將在1700多所市公校中安裝安保系統；專家們表示，該合同可能會延期，預計最終將花費納稅人約7800萬元。

對此，市教育局發言人在一份聲明中時表示，「我們所做的一切都是為了學生的安全和福祉，該系統將增加一層額外的安全保障，以確保學生的安全。」

教師工會(United Federation of Teachers)沒有立即就此發表置評。