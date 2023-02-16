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產學合作 孟昭文撥款皇后學院

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后學院獲得孟昭文爭取的220萬元聯邦撥款。(記者鄭怡嫣／攝影)
皇后學院獲得孟昭文爭取的220萬元聯邦撥款。(記者鄭怡嫣／攝影)

被譽為「紐約市常春藤」的市立大學系統(CUNY)，在2023財年共收到來自聯邦的1200萬元撥款，支持九大校區的14個項目。代表皇后區的國會眾議員孟昭文，則為選區內的市立大學皇后學院(Queens College)分配220萬元，為該校商學院學生提供更多在本地小商家帶薪實習的機會，並翻新皇后區最大的室內演出場所皇后學院寇登劇院(Colden Auditorium, Kupferberg Center for the Arts)。

作為聯邦新財年綜合撥款的一部分，紐約的聯邦議員，為市立大學系統下的九大校區、14個項目共撥款1200萬元， 撥款項目包括職業技能培訓、實習、學術指導及發展等。

亞裔及移民生眾多的皇后學院，獲得國會議員孟昭文撥款的220萬元，其中146萬用於商學院的小商業發展項目(Small Business Development Initiative)，該項目旨在促進當地小企業與商學院的合作，為學生提供更多的帶薪實習機會，並拓展商學院的小型企業管理認證項目課程，同時鼓勵小企業的員工們就讀皇后學院。剩餘的75萬元，則用於翻新寇登劇院，使它的設備能夠符合劇場標準，促進更多來自海外的演出。

皇后學院校長吳華揚(Frank Wu)、商學院院長Kate Pechenkina、寇登劇院劇場總導演Jon Yanofsky等，15日感謝了孟昭文的撥款。孟昭文表示，許多學生在畢業後都想創立自己的品牌，有些來自從事小企業的家庭，撥款能給更多學生帶全薪實習的機會。寇登劇院是皇后區最大的室內場所與文化中心，反映居民的多元。

其餘獲得撥款的項目，包括城市學院(The City College of New York)的勞動力培訓計畫，幫助更多紐約人進入建築行業，約克學院的研究項目，為地質專業學生創造更多帶薪的學術研究機會，豪斯托斯社區學院(Hostos Community College)與哥倫比亞大學在特定領域攻讀聯合學士學的項目等。

孟昭文 皇后區 劇場

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