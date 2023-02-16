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全新視角 紐約大學任命首位女校長

記者張心／紐約報導
米爾斯成為紐約大學歷史上首位女校長。(取自紐約大學官網)
米爾斯成為紐約大學歷史上首位女校長。(取自紐約大學官網)

紐約大學(New York University)15日宣布，米爾斯(Linda G. Mills)將擔任該校第17任校長，任期從7月1日開始；這也是紐約大學歷史上首次有女性擔任校長。

紐約大學校董會表示，校方經過六個月、篩選100多名候選人之後，決定選擇米爾斯。這也是繼哥倫比亞大學、哈佛大學、麻省理工學院、賓州大學、喬治城大學等，又一全球知名大學選擇女性擔任校長一職。

「紐約大學的美妙之處在於，即使我把24年的生命奉獻給這所非凡的大學，還是有很多東西值得去發現。」米爾斯在聲明中說，打算以全新的視角去看待「校長」角色，重新發現紐約大學的全新可能性。

根據紐約大學資料，米爾斯是社會工作、公共政策和法律領域的教授，在家庭伴侶虐待和治療領域學術研究聞名。過去十年，她曾擔任紐約大學的副校長，並任職負責全球項目和大學生活的高級副教務長。

米爾斯也是紐約大學製片實驗室(NYU's Production Lab)主任，長期幫助學生進行電影創作。她也曾指導和製作幾部紀錄片，包括與前總統柯林頓的獨生女雀兒喜·柯林頓(Chelsea Clinton)合作的紀錄片「Of Many」。米爾斯的另一部紀錄片「再見」(Auf Wiedersehen)，講述她的母親在大屠殺期間被迫流亡歐洲。

米爾斯畢業於爾灣加州大學(UC Irvine)，之後於加州大學舊金山法學院(University of California College of the Law, San Francisco)獲得社會工作學碩士，並在布蘭戴斯大學(Brandeis University)獲得健康政策博士。

紐約大學 加州大學 柯林頓

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