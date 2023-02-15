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拉瓜地亞藝術高中 5年換2校長

記者張心／紐約報導
拉瓜地亞藝術高中校長辭職。(取自拉瓜地亞藝術高中官網)
拉瓜地亞藝術高中校長辭職。(取自拉瓜地亞藝術高中官網)

全市特殊高中之一曼哈頓拉瓜地亞藝術高中，13日宣布撤換校長瓦斯康塞洛斯(Yeou-Jey Vasconcelos)，因其削減大學先修課程和課時的行為引發家長眾怒。

瓦斯康塞洛斯在離職聲明中表示，自己不僅會離開曼哈頓拉瓜地亞藝術高中，也將不在市教育局系統工作，「我很快就會找到新的方向，以另一種方式同社區學生和家庭合作。」

瓦斯康塞洛斯自2019年起任該校校長，前任校長瑪斯(Lisa Mars)也是在爭議聲中離職，理由是家長和老師們抱怨瑪斯「注重藝術而非學術」。拉瓜地亞藝術高中是全市唯一通過試鏡而非SHSAT考試來篩選學生的特殊高中。長久以來，圍繞究竟是藝術課程還是學術課程更重要的討論，始終是家長和校方衝突的根源。

根據該校家長會副主席、學生家長費魯吉奧(Susan Ferugio)的說法，家長們認為瓦斯康塞洛斯「從未真正認同該校的使命」，即平衡藝術和學術方面的教學。

反對者們表示，瓦斯康塞洛斯上任後便取消大學先修(AP)課程，影響學生未來申請大學的競爭力。對此，瓦斯康塞洛斯認為，此舉是希望幫學生「減壓」，給予教師們更多課程控制權。

此外，瓦斯康塞洛斯反對疫情後延長學生每日上課時間，並且不同意學生們重考，反對以最佳成績作為最終成績最大占比的評分政策。

「她被吊起來接受眾人的批評。」曼哈頓某高中前校長奧倫(Vivian Orlen)曾經支持並招募瓦斯康塞洛斯到該校，她認為當前的情況對教學很不利，「五年之內換了兩位校長，這對於學校來說是不穩定的。」

市教育局公校發言人圖爾(Chyann Tull)表示，現任學監將同學校合作，挑選一位新校長，為學生和員工的「最佳利益」服務。

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