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紐約校園暴力激增 加派警員進駐

記者張晨／紐約報導
校園暴力激增，紐約市警增加校園周邊警力。(市長辦公室提供)
校園暴力激增，紐約市警增加校園周邊警力。(市長辦公室提供)

紐約市公校接連發生一系列暴力案件後，市警部門近日增加校區周邊警力，要求各轄區分局派駐青少年協調警員(Youth Coordination Officer，簡稱YCO)進駐；但曼哈頓華埠市警五分局目前只有兩名YCO，在人力不足的情況下仍出警協調。

市警命令所有轄區學校至少要有六名YCO負責，最初要求在全市五大區共派駐350名YCO，但截止10日，市警表示要將該數字提高到462人。

日前布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所學校發生槍案，一名15歲女孩和一名17歲男孩，在威廉斯堡特許高中(Williamsburg Charter High School)附近被擊中腿部，一名校園保安也因此受傷；目前該案仍在調查，且無人被捕，學校仍處於關閉狀態，所有學生遠程上課。

而上個月末，華埠科西街(Forsyth St.)198號的Cascades High School，一名18歲學生遭另一人持刀捅入後背；警方經過調查，認定嫌犯也是一名高中生，二人此前相識結仇。

五分局表示，分局目前只有兩名YCO且人手緊張，但仍盡力協調，與學校合作深入校園及周邊，預防類似暴力案件發生；五分局YCO項目由華裔警員陳蘭迪(Randy Chan)負責，他表示，市警將把有犯罪紀錄的青少年告知YCO，進行家訪、鼓勵參與更多市警青少年項目等，引導他們走回正途。

陳蘭迪說，他自2013年開始就在五分局負責校園安全事務、並擔任青少年輔導警員；該職位以先前的社區協調警員(NCO)為藍本，發揮關鍵的協調作用，保持對問題青少年的關注。

「青少年戰略項目的核心是使用現有的數據，整合轄區內有案底的青少年，和他們建立聯繫」；他舉例，例如一名住在華埠的少年在紐約市任何一個地方犯案，他接到市警內部系統發送的通知後，就會上門與家長、孩子進行溝通。

陳蘭迪說，學校有時不希望警員的介入，除非比較嚴重的案件，此前就曾接到學校的電話，表示有華裔青少年把刀具帶入學校，或在學校廁所內吸大麻。

陳蘭迪表示，很多青少年因為父母忙於工作，疏於引導而誤入歧途，「這種現象現在依然存在」，到五分局服務後，便想幫助他們。

他建議，家長除應增進對子女的關心與交流外，也應多加留意子女在情緒和性格方面的變化，防患於未然；轄區內青少年需要幫助或有任何需求，也可向警方聯絡。

華埠 紐約市 威廉

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