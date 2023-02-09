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新高中落腳貝瑞吉？ 華裔學委：爭取設8大道

記者胡聲橋／紐約報導
貝瑞吉兩所高中均已過度擁擠，亟需新校。圖為漢密爾頓堡高中。(取自校方網站)
貝瑞吉兩所高中均已過度擁擠，亟需新校。圖為漢密爾頓堡高中。(取自校方網站)

對於近日有報導稱，市府正計畫在布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)修建一所新高中，以緩解其他兩所高中人滿為患的狀況，第20學區委員會一華裔委員表示，此事尚未定案，但他們正爭取將新高中設在8大道附近，方便華社子弟。

PIX11電視台8日援引市教育局官員和市議員紀思庭(Justin Brannan)發言人，指市教育局正計畫在貝瑞吉奧溫頓大道(Ovington Avenue)425號建造一所新高中，但將容納多少學生，以及項目的時間進度還未可知。

紀思庭7日在推特稱，有個好消息，終於要在貝瑞吉建造一所新高中，「到了讓漢密爾頓堡(Fort Hamilton)高中和485高中鬆口氣的時候了」。紀思庭還貼出一報導翻拍照片，名為「漢密爾頓高中太擁擠」，紀思庭加了一句話，「這是22年以前寫的。」

當地第20學區委員會華裔委員趙愷文(Kevin Zhao)說，在當地建新高中一事，還沒有最後的定案。他說，20學區委員會現在比較一致的看法是，貝瑞吉已有兩所高中，所以新高中可以考慮在附近其他地方建，同樣可為貝瑞吉擁擠的兩所高中分流，8大道就是比較好的地點。首先因8大道沒有高中，在那裡設高中理所當然；其次，如果選址得當，同時便於貝瑞吉和8大道的學生上學，那將是一件兩全其美的事情。趙愷文還透露，比較好的情況是，建成一所特殊高中，全面提升8大道和附近地區高中的水平。趙愷文說，第20學區委員會將討論這個問題，如果形成決議，將提交給市教育局。

教育局 8大道 學區

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