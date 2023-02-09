我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華男賣地被誘投資虛擬貨幣 遭誆2萬

NBA／傳杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

放寬特許學校 霍楚再陷與左派鬥爭

記者和釗宇／紐約報導
分析人士指，霍楚在擴大特許學校議題遭左派抵制，或陷入新一輪政治鬥爭。(州長辦公室提供)
分析人士指，霍楚在擴大特許學校議題遭左派抵制，或陷入新一輪政治鬥爭。(州長辦公室提供)

州參議會司法委員會近期否決州長霍楚(Kathy Hochul)的州上訴法院首席法官提名，如今在放寬紐約市特許學校數量限制上，霍楚再一次面臨進步派和工會的強烈反對，或導致她陷入新一輪的政治鬥爭。

紐約郵報報導，反對霍楚放寬紐約市特許學校數量限制的州議員，與反對其首席法官提名的人高度重合，其中就包括州參議員趙順(Robert Jackson)、劉醇逸、梅耶(Shelley Mayer)、拉莫斯(Jessica Ramos)等。

同時，紐約州教師工會(New York State United Teachers)和教師聯合工會(UFT)等也反對霍楚此舉，儘管他們曾在去年的州長競選中支持霍楚，但此前也積極推動否決霍楚提名的首席法官。

州府消息人士表示，目前的政治局勢令人費解，州府似乎試圖減少盟友；支持特許學校、收緊保釋制度、提名溫和派的拉薩爾(Hector LaSalle)為首席法官，已將霍楚推向左派州議員的對立面。

但也有分析人士表示，霍楚此舉儘管可能短期會得罪左派州議員，但有機會得到更多選民支持；民主黨資深政治策士申科夫(Hank Sheinkopf)表示，「她顯然對目前的政策深信不疑，看到成功機會，而且2026年競選連任時，與那些一貫不支持她的下州州議員對抗，在少數族裔中仍頗受歡迎。」

民主黨消息人士說，霍楚在任期剛開始就與工會和左派州議員決裂，有極大政治風險，「已有一群州議員在首席法官提名問題上反對她，現在又出現一個新機會。」也有民主黨州議員表示，霍楚可能在新財年預算談判過程，放棄擴大特許學校的政策，因為傳統上，州議會民主黨人歷來反對擴大特許學校，霍楚無法獲得絕對多數支持。

霍楚 提名 民主黨

上一則

市教育總監：公校不是教書呆子

下一則

母嬰健康打基礎 產後護理要做好 線上講座抽獎

延伸閱讀

紐約酒測值擬降至0.05% 全美最嚴

紐約酒測值擬降至0.05% 全美最嚴
海外華人元宵晚會 京劇、川劇…好戲連台

海外華人元宵晚會 京劇、川劇…好戲連台
紐約市民代 法拉盛賀新春

紐約市民代 法拉盛賀新春
紐約民代：設1特許學校 能蓋3公校

紐約民代：設1特許學校 能蓋3公校
助民眾減免房產稅 皇后區民代辦系列會議

助民眾減免房產稅 皇后區民代辦系列會議

熱門新聞

奧州當地華人經營大麻農場。(知情者提供)

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

2023-02-08 06:44
亞裔房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)。(圖截取自Zillow)

亞裔男租住公寓欠租2萬 言行糟糕將耆老房東氣至養老院

2023-02-04 14:46
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)

紐約嚴打日間中心發錢拉客 多位長者被調查

2023-02-05 15:46
陳威廉認兩項虛假報稅的罪名，被判18個月監禁；圖為他與合夥人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

2023-02-07 02:27
冷食食品較易受到李斯特菌污染。(圖片取自Fresh Ideation集團官網)

恐遭李斯特菌污染 美東急召回蛋糕、乳酪等400種食品

2023-02-07 07:56
華人手機店店外監控拍下嫌犯。(記者張晨／翻拍)

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

2023-02-08 15:02

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責