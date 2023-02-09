放寬特許學校 霍楚再陷與左派鬥爭

分析人士指，霍楚在擴大特許學校議題遭左派抵制，或陷入新一輪政治鬥爭。(州長辦公室提供)

州參議會司法委員會近期否決州長霍楚 (Kathy Hochul)的州上訴法院首席法官提名 ，如今在放寬紐約市特許學校數量限制上，霍楚再一次面臨進步派和工會的強烈反對，或導致她陷入新一輪的政治鬥爭。

紐約郵報報導，反對霍楚放寬紐約市特許學校數量限制的州議員，與反對其首席法官提名的人高度重合，其中就包括州參議員趙順(Robert Jackson)、劉醇逸、梅耶(Shelley Mayer)、拉莫斯(Jessica Ramos)等。

同時，紐約州教師工會(New York State United Teachers)和教師聯合工會(UFT)等也反對霍楚此舉，儘管他們曾在去年的州長競選中支持霍楚，但此前也積極推動否決霍楚提名的首席法官。

州府消息人士表示，目前的政治局勢令人費解，州府似乎試圖減少盟友；支持特許學校、收緊保釋制度、提名溫和派的拉薩爾(Hector LaSalle)為首席法官，已將霍楚推向左派州議員的對立面。

但也有分析人士表示，霍楚此舉儘管可能短期會得罪左派州議員，但有機會得到更多選民支持；民主黨 資深政治策士申科夫(Hank Sheinkopf)表示，「她顯然對目前的政策深信不疑，看到成功機會，而且2026年競選連任時，與那些一貫不支持她的下州州議員對抗，在少數族裔中仍頗受歡迎。」

民主黨消息人士說，霍楚在任期剛開始就與工會和左派州議員決裂，有極大政治風險，「已有一群州議員在首席法官提名問題上反對她，現在又出現一個新機會。」也有民主黨州議員表示，霍楚可能在新財年預算談判過程，放棄擴大特許學校的政策，因為傳統上，州議會民主黨人歷來反對擴大特許學校，霍楚無法獲得絕對多數支持。