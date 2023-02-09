亞裔團體聯名 支持取消特許學校上限

多個亞裔團體聲援霍楚擴大紐約市特許學校的政策，指愈來愈多的亞裔家庭，開始考慮就讀特許學校。(取自成功學院推特)

紐約同源會(CACAGNY)、亞潮萌(Asian Wave Alliance)和紐約居民聯盟(New York City Residents Alliance)等亞裔 團體近日發表聲明，支持州長霍楚(Kathy Hochul)取消紐約市 特許學校上限，表示特許學校將給亞裔家庭帶來更多就學選擇並提供更高的教育 品質，促進教育良性競爭，也不會增加家庭支出。

特許學校是使用財政撥款但由私人運營的學校，需要每年確保成績達標才能獲得特許授權；此前霍楚在新財年預算中提出，儘管全州特許學校460所的總數上限維持不變，但取消紐約市上限，意味可以新增100多所特許學校；然而，包括州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸等民代日前舉行集會，要求州府放棄擴張特許學校計畫，認為建立一所特許學校的資源，等於建三所傳統公校，擔憂長遠將影響公校發展。

同源會會長黃友興表示，持反對意見的民代未能考慮亞裔家長需求；近年取消公校資優班的呼聲不絕於耳，雖然得以保留，但抽籤入學的方式讓希望擇優錄取的亞裔家庭焦慮，「重視教育的低收入亞裔家庭，並沒有很多資源嘗試不同選擇。」

亞潮萌主席朱雅婷則表示，許多特許學校學生的成績都超過公校，而學生人均所用經費更少；2022年紐約州共有20所學校獲得「國家藍帶學校」(National Blue Ribbon Schools)榮譽，其中六所來自紐約市的學校全部為特許學校；「難怪亞裔家長開始將特許學校作為選項，過去五年，特許學校的亞裔學生數量猛增54%。」

紐約市居民聯盟主席臧東慧敦促反對民代，應傾聽選民聲音，「霍楚擴張特許學校是扭轉前市長白思豪破壞性教育政策的重要一步，而白思豪的政策是以『公平』和『多元化』為名，破壞教育機會，但每個家庭都應該有選擇的機會。」