亞裔團體聯名 支持取消特許學校上限
紐約同源會(CACAGNY)、亞潮萌(Asian Wave Alliance)和紐約居民聯盟(New York City Residents Alliance)等亞裔團體近日發表聲明，支持州長霍楚(Kathy Hochul)取消紐約市特許學校上限，表示特許學校將給亞裔家庭帶來更多就學選擇並提供更高的教育品質，促進教育良性競爭，也不會增加家庭支出。
特許學校是使用財政撥款但由私人運營的學校，需要每年確保成績達標才能獲得特許授權；此前霍楚在新財年預算中提出，儘管全州特許學校460所的總數上限維持不變，但取消紐約市上限，意味可以新增100多所特許學校；然而，包括州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸等民代日前舉行集會，要求州府放棄擴張特許學校計畫，認為建立一所特許學校的資源，等於建三所傳統公校，擔憂長遠將影響公校發展。
同源會會長黃友興表示，持反對意見的民代未能考慮亞裔家長需求；近年取消公校資優班的呼聲不絕於耳，雖然得以保留，但抽籤入學的方式讓希望擇優錄取的亞裔家庭焦慮，「重視教育的低收入亞裔家庭，並沒有很多資源嘗試不同選擇。」
亞潮萌主席朱雅婷則表示，許多特許學校學生的成績都超過公校，而學生人均所用經費更少；2022年紐約州共有20所學校獲得「國家藍帶學校」(National Blue Ribbon Schools)榮譽，其中六所來自紐約市的學校全部為特許學校；「難怪亞裔家長開始將特許學校作為選項，過去五年，特許學校的亞裔學生數量猛增54%。」
紐約市居民聯盟主席臧東慧敦促反對民代，應傾聽選民聲音，「霍楚擴張特許學校是扭轉前市長白思豪破壞性教育政策的重要一步，而白思豪的政策是以『公平』和『多元化』為名，破壞教育機會，但每個家庭都應該有選擇的機會。」
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