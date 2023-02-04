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紐約州大64校區 種族平等列必修課

記者張心／紐約報導
紐約州立大學將「種族平等」課程列為全校必修。(取自約翰·金推特)
紐約州立大學將「種族平等」課程列為全校必修。(取自約翰·金推特)

紐約州立大學(SUNY)日前推出新規，將「種族平等」課程變為必修課程，所有64個校區的學生必須完成相關課程，才能畢業。

根據州大文件，這堂名為「多樣性、平等性、包容性與社會正義」(Diversity, Equity, Inclusion and Social Justice)的課程敘述，該堂課必須描述牽涉個人或群體因種族、階級和性別等因素，在歷史上和現代社會上的發展；分析這些因素的社會結構和系統上，在延續權力、特權、壓迫和機遇上扮演的角色；另外應將權利、公平和自主參與的原則上，將這些應用到過去、現在和未來的社會正義行動。

該課程主要講述美國的公平和社會正義，但也會將其他國家的相關情況融入其中，不乏比較美國和其他國家，在應對種族多元性的方式問題。

州大校董會在2021年2月批准了「多樣性、平等性和包容性」計畫(Diversity, Equity and Inclusion Act plan)，其中包含25點倡議，以配合前州長葛謨(Andrew Cuomo)在新冠疫情期間，應對全州滋生的「種族主義差距」問題所制定。

作為這項計畫的延續，州大新必修課的推出，各界反應不一。批評者認為，這項以「推進公平」為目標的改革，卻使學生距離「種族平等」更加遙遠。

州大蘇福克社區大學(SUNY's Suffolk Community College)政治學教授吉奧達諾(Nicholas Giordano)表示，該必修課這是一種順應「左傾」的文化運動，而不是為了學術而創新，「這是在回應暴徒的要求」。

布碌崙(布魯克林)州保守黨領袖卡薩爾(Jerry Kassar)說：「這是一個覺醒的左翼課程，好像把每個人都視作種族主義者一樣，令人感覺很危險。」

新任命的州大校長、歐巴馬政府時期聯邦教育部長約翰·金(John King Jr.)則表示，理解世界的多樣性對現代社會公民非常重要。州大作為培養下一代領導力和公民的領導者，必須在學術和校園生活中促進平等、尊重、包容的氛圍。

種族主義 教育部 布碌崙

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