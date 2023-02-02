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家長添選擇 霍楚擬取消特許學校上限

記者張心／紐約報導
霍楚新財年撥款教育345億元，史上最高。（州長辦公室提供）
霍楚新財年撥款教育345億元，史上最高。（州長辦公室提供）

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)1日公布2024財年行政預算，教育獲345億元為史上最高，尤以基礎援助(Foundation Aid)較去年增加27億元；同時，特許學校也獲「開綠燈」，進一步取消各區數量上限，但外界對此評價不同。

霍楚決定對最關鍵的基礎援助撥款240億元，比去年高27億元，提供充足經費。27億中的2.5億元，也將首先用於輔導項目，彌補疫情學生的學習損失。州立大學和紐約市立大學，也成為撥款重點之一，將獲得15億元新資金，以創立全新教學項目。

但最引人矚目的是特許學校區域數量上限被取消，並授權允許為放棄、撤銷、中止、不續約的特許學校重新核准授權。州長辦公室表示，這項變化將允許紐約市核准更多特許學校，滿足家長需求求。

根據晨間諮詢公司(Morning Consult)的調研，全市近三分之二(64%)的家長希望有更多的特許學校，22%持反對意見。「特許學校之前華人可能不太關注，以為只專給非洲裔、西語裔學生提供教育的學校，但隨著公校教育不如從前，推薦華人家庭考慮特許學校的優勢。」紐約同源會創會會長陳慧華表示，「高中抽籤政策對華人影響重大，特許學校或許是華人可依靠的出路。」

然而州參議員劉醇逸對霍楚針對特許學校的改革並不樂觀，「試圖取消特許學校上限是不可能的，這些限制起平衡作用，在家長選擇和憲法規定的公校間提供平衡，破壞這種平衡不合常理。」

華人 教育 霍楚

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