紐約市公校犯罪猛增，教育局稱青少年暴力已成「危機」。(市長辦公室)

紐約市 未成年人持槍、械在校園周邊引發的犯罪致傷、死案件頻發，教育總監 班克斯(David Banks)在近日的市教育政策小組(Panel for Educational Policy)會上表示，青少年暴力已成「危機」，需要更多外部干預。

上周的發生在公校附近以及學生間暴力案件呈現出令人擔憂的趨勢——市警稱，七天內連發四起未成年人槍枝暴力案件，涉及的孩子不是槍手，就是受害者；根據市警數據顯示，2022年有157名18歲以下未成年人死於槍擊或受傷，相比2021年增加了15%。

班克斯在會上和教育者及家長說，目前警方、諮詢師和社會工作者等給出的干預措施還不足以根除暴力根源；除了與警察 局長西維爾(Keechant Sewell)會面外，班克斯本周還在其辦公室召集了近200名學校員工和社區活動人士，討論如何應對。

在全市約1600所學校中，只有144所學校通過「支點項目」(Project Pivot)將社區反暴力組織引入，協同校方共同提供包括安全和暴力預防、學生心理諮詢輔導、在上學和放學路上進行陪護的「安全走廊」(Safe Corridors)等支持性服務。

班克斯還鼓勵在小組會議上有想法的家長和教師加入這一計畫。

「這不僅關乎於因暴力喪生的學生，更重要的是施暴的年輕人，他們身上發生了什麼？又是什麼導致他們要去傷害他人，同時也將在自己的生命置於險境。」他說。

市教育政策小組共計23名小組成員，其中有兩名華裔成員，分別為前第26學區委員會主席鄧炳強(Alan Ong)，和新成員陳莉莉(Lilly Chan,音譯)。