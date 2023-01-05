卡多索高中生 攜槍上學被捕

皇后區貝賽卡多索高中(Benjamin N.Cardozo High School)一名14歲學生，近日因持上膛槍枝上學而遭到警方逮捕。

根據市警局，3日(周二)，該校安保人員在這位學生上樓時，發現他掉落一把槍枝，將他攔下並發現這把點22口徑手槍已經上膛，通知警方後，他們在中午12時38分到達校內，將這名學生逮捕，截至4日，調查仍在進行，警方尚未查明帶槍上學的動機。

案發後，該校校長Meagan Colby發布聲明，表示保護全體師生的安全及福祉是首要任務，該名學生連同其放著槍枝的書包，都被押送至安保辦公室，當市警在校內展開調查時，所有師生均正常在校， 未有人員受傷。市教育局 發言人則表示，學校的工作人員及安保在案發後立即採取行動，安全地收回了槍枝。任何類型的武器，在紐約市 公校都不被容許。

卡多索高中的華裔學生眾多，在去年10月曾爆發大規模學生打架鬥毆事件，一名華人家長表示，這所曾經優質的高中，自從開始接收非本地的學生以後，校園安全就開始變差，幾年前還曾發生過學生刺人案件，放學時段，校門外經常有混混出沒，令家長擔憂，希望校方能在大門口設金屬檢測 設備保障安全。