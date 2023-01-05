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學區委員9日起申請 華裔積極維權

記者張心／紐約報導

紐約市各學區委員會(Community Education Council)成員申請，將於1月9日持續至2月13日，為鼓勵華人家長積極參與，教育倡議組織PLACE NYC將舉辦兩場免費在線宣講活動。

PLACE NYC表示，各學區理事會是家長們參與和影響社區教育的絕佳機會，獲選成員將為社區公校提供教育政策諮詢，負責審查和評估該區的教育計畫，批准社區教育發展目標，並為某些重要議題舉辦聽證會。

根據市教育局規定，每個學區的理事會都由11名有投票權的成員組成，為學區公立學校發展提供支持。11名成員中，九人為學前班至八年級的學生家長，兩名為區長直接任命的學區居民或當地商業人士；此外，每個學委會還包括一名無投票權的高中生代表，由社區總監(Community Superintendent)任命，對當地教育提出學生角度的建議。

近年不斷有華人當選所在學區的教育理事會成員，並成為紐約市華人政治的中堅力量。為鼓勵更多華人家長參與，PLACE NYC在1月18日(周三)晚7時、2月9日(周四)晚7時，舉辦兩場免費在線講座，為有意向參選學委會成員的家長，科普申請方式和注意事項；報名請參考：https://bit.ly/3WMBq70。

教育局 學區 華人

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