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大麻蔓延至初中 公校生持毒猛增

記者張心／紐約報導
紐約市第一家大麻合法店上月開業。(取自利華娜推特)
紐約市第一家大麻合法店上月開業。(取自利華娜推特)

大麻在紐約的合法化引起人們對青少年受害的焦慮，全市公校生持毒率較疫情前提升8%，市教育局將原因歸咎於疫後不斷滋生的心理健康問題，而憑藉「吸毒」帶來暫時緩解，使外界憂慮。

娛樂大麻合法化後，黑市交易猖獗，教師發現學生使用毒品的情況逐步攀升。根據市教育局統計，與2019年同期相比，至今為止，全市公校在學生身上發現受管控毒品(controlled substances)和毒品用具(drug paraphernalia)的概率增加8%，儘管K-12公校生人數同期下降11%。

市教育局表示，根據這些違紀報告，發現初中生使用的比率提升最多，但尚未提供具體數字。

「我們肯定，孩子們吸食大麻的情況增加，而且從更小的年齡就開始接觸。」布朗士拉丁學校(Bronx Latin)校長助理尼爾森(Anna Nelson)表示，這所為六年級至12年級生服務的公校，發現曾經只存在於高中生間吸食大麻的問題，已經蔓延到初中生。

但她也指出，這多半恐因為孩子們處於疫情的痛苦中，不知道如何緩解內心焦慮，「就像是自我治療。」

哥倫比亞大學精神病學家馬丁內斯(Diana Martinez)表示，在自己的研究團隊和紐約市幾所公校專門研究學生毒癮問題後，發現「數據非常清楚的顯示，有心理健康問題的青少年，更有可能開始吸食毒品。」

布碌崙(布魯克林)一所公校不願意透露姓名的16歲學生表示，「因為疫情期間很多時間要待在家裡，後來恢復線下授課後，沒有時間處理不得不回到學校的情緒。」她說，對於和自己一樣的同學們來講，「吸食大麻往往比真正解決問題要容易很多。」

州大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management)副主任赫德(Lyla Hunt)稱，即使法律不允許21歲以下人士吸食，但在大麻合法的情況下，青少年想拿到不難，「隨著軟糖和食用藥物的出現，真的很難管理。」

大麻合法化 公校 教育局

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