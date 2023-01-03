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紐約市遲緩兒免費資源 亞裔家長僅3成知曉

記者鄭怡嫣／紐約報導
Lidiya Lednyak及貝鈴，介紹早期干預項目。(記者鄭怡嫣／攝影)
Lidiya Lednyak及貝鈴，介紹早期干預項目。(記者鄭怡嫣／攝影)

市健康與心理衛生局(DOHMH)的早期干預項目，為全市有學習障礙或發展遲緩的三歲以下孩童，提供各類免費服務及資源，然而，據當局統計，僅29%的亞裔家長對該項目知情，遠低於全市其他家長，市健康與心理衛生局近日針對華社介紹相關服務，呼籲有需要的家庭使用該項目得到幫助。

市健康與心理衛生局(DOHMH)早期干預部門副局長Lidiya Lednyak表示，該項目針對學習障礙及發展遲緩的三歲以下兒童，通常，他們無法像同齡人一樣學習、玩耍、講話或走路。研究表明，三歲前是大腦發育黃金期，三分之一接受早期干預項目的孩童，此後無需進行特殊教育

該項目向家庭派遣服務專員及評估人員，為兒童量身制定目標與提供服務，也適時指導家長更好滿足孩子的需求。項目免費，提供包括中文等在內的各種語言，且無論任何移民身分，但亞裔的知情甚少，呼籲有需要的家長洽詢。

Lidiya Lednyak及貝鈴，介紹早期干預項目。(記者鄭怡嫣／攝影)
Lidiya Lednyak及貝鈴，介紹早期干預項目。(記者鄭怡嫣／攝影)

華裔母親及與市衛生局有合作關係的早期干預機構Joy Agency的項目總監貝鈴(Pei Pisciotta)表示，在小兒子兩歲時，她曾帶他去作常規檢查，當醫生問他是否能說「媽媽」時，她說兒子尚無法，事實上也不太說話，由此被醫生推介早期干預項目。起初，她與其他的亞裔母親一樣，也抱抗拒態度，但嘗試了一個半月後，她明顯看到孩子身上的變化，自此持續接受服務。孩子上了初中後，還當榮譽生，如今正在市立大學亨特學院讀碩士，25歲的兒子志在成為老師，並講述自己的早期干預事例。她也擁有了自己的機構，幫助大量華人家庭。

家長如若想了解或使用早期干預項目，可致電311並說「早期干預」(early intervention)，或訪問網站nyc.gov/health/earlyint了解詳情。

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