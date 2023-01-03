早教啟蒙班 助增進親子關係

課程中有許多促進親子交流的遊戲。(黃妮可提供)

華人 新移民家長常面臨親子 關係挑戰；由布碌崙 (布魯克林)親子互助會推動的「親子早教啟蒙班」，提供免費課程教導家長與五歲以下孩子互動，增近彼此關係，也助孩童與其他同齡人交流。

親子早教啟蒙班面向孕婦、五歲以下的兒童及家長授課，為期六周、每周一小時的課程旨在加強親子關係、增加親子遊戲互動、幫助家長早期養育學習；課程由具有心理學背景的專家設計，指導老師也是早教系統的專業人士。

課程中有許多促進親子交流的遊戲。(黃妮可提供)

會長黃妮可指出，2022年均有持續推動該項目，但在華社僅有十幾個家庭參與，並不算多；新冠疫情間，很多小朋友因長期居家，語言障礙、行為問題惡化，且因少有機會跟其他小朋友一起玩耍，到了上學年紀常不聽老師的話、無法參加集體活動，而被學校「退貨」。

「家長可把該課程看作提早為小孩上學做準備，通過親子遊戲、音樂互動，讓他們熟悉集體環境」，黃妮可說，通過該課程，也能看出小朋友是否需要早期干預治療，儘管是免費項目，但很多華人家長沒有及早發現而錯過。

她希望父母抱持開放的心態，「零至三歲是發展的關鍵，家長要懂得用適當的語言跟他們溝通，包括尋求干預治療。」

此次課程將在1月24日起的每周二開課，直到2月28日，時間是早上10時30分，可電(718)210-3743預約。