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孩子從不交流到主動溝通…華人家長欣慰

記者牟蘭／紐約報導
華策會皇后區特殊家庭服務舉辦聖誕派對，數百名育有特殊兒家庭歡聚一堂。(記者牟蘭／攝影)
華策會皇后區特殊家庭服務舉辦聖誕派對，數百名育有特殊兒家庭歡聚一堂。(記者牟蘭／攝影)

華策會皇后區特殊家庭服務近期舉辦聖誕派對，數百名育有特殊兒家庭歡聚一堂；一名六歲自閉兒的母親指，兒子確診時，她曾以淚洗面，長期失眠，之後接受事實，為孩子早期干預，加入華策會與其他家長相互鼓勵，積極參加活動。

華策會皇后區特殊家庭服務舉辦聖誕派對，數百名育有特殊兒家庭歡聚一堂。(記者牟蘭／...
華策會皇后區特殊家庭服務舉辦聖誕派對，數百名育有特殊兒家庭歡聚一堂。(記者牟蘭／攝影)

華策會當日由高功能自閉症會員擔任義工，為孩子帶來節日歡樂；華策會皇后區社區服務主管吳明曉表示，華策會為四歲及以上特殊人群提供幫助，當天贈送的玩具以體驗式教育為主，有助於特殊孩子增加社交。華策會特殊家庭項目主任范元靜表示，今年疫情趨緩，協會曾舉辦逾300人野餐活動，此次舉辦派對，為育有發展遲緩兒家庭提供交流平台。

吳明曉(右)與聖誕派對義工合照。(記者牟蘭／攝影)
吳明曉(右)與聖誕派對義工合照。(記者牟蘭／攝影)

范元靜指，州發展障礙人士辦公室(OPWDD)申請人數在疫後增加，呼籲更多華人家長不要擔心給幼齡孩子貼上「特殊兒」的標籤，幫助孩子早期干預，即使誤診，在專家的指導下，也只會對孩子的成長有正面影響。

華策會皇后區特殊家庭服務舉辦聖誕派對，數百名育有特殊兒家庭歡聚一堂。(記者牟蘭／...
華策會皇后區特殊家庭服務舉辦聖誕派對，數百名育有特殊兒家庭歡聚一堂。(記者牟蘭／攝影)

鄭女士表示，兒子兩歲時出現不與人對視，與他人無交流的現象，確診自閉後，她與丈夫一度無法接受，夜夜失眠，以淚洗面，接受事實後，兩人為孩子尋求早期干預，期間與孩子共同上課，學習教育孩子的方式，兒子四歲時加入華策會，遇見更多情形相似的家庭。孩子現在六歲，從剛開始走路常摔倒，不願與人溝通，情況好轉，當天的活動中，兒子第一次主動詢問他人姓名，與人溝他通，讓她感到欣慰，鼓勵更多華人家庭勇敢面對特殊孩子的問題，幫助他們健康成長。

華策會皇后區特殊家庭服務舉辦聖誕派對，數百名育有特殊兒家庭歡聚一堂。(記者牟蘭／...
華策會皇后區特殊家庭服務舉辦聖誕派對，數百名育有特殊兒家庭歡聚一堂。(記者牟蘭／攝影)

育有特殊兒的林女士表示，孩子出生後被診斷發育遲緩，之後開始干預治療，她指，相較多年前談及特殊兒「色變」，愈來愈多年輕的華人家長願意正視這一問題，幫助孩子盡早治療。

市議員黃敏儀也參加當日活動表示支持。

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