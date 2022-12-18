配合明年縮班案 市府將建數十所公校

為滿足縮小班級法案明年秋季學期上路，市教育總監透露將建數十所新公校。(取自班克斯推特)

由紐約州立法機構提出的「紐約市 縮小班級規模」(簡稱「縮班案」)法案將於明年9月執行，該市教育局 總監班克斯(David Banks)日前透露，正在計畫新建數十所公校 ，以滿足縮班案所需的班級數量。

雖然疫情期間，有超過十萬名學生離開紐約市公校，也有大批學生選擇進入特許學校、私立學校和教會學校，但空餘的席位，尚不足以支撐縮班案的新型班級規模要求。

根據規定，紐約市公校需要在2028年9月以前，把學前班到三年級的班級人數限制在每班20人，四年級到八年級人數降為23人，高中班級人數定為25人；法案支持者認為這有利於提高學生的學習成績、出勤率和課堂參與度。

日前市教育局班克斯就縮班案的準備工作接受訪問，表示雖然目前看來公校學生數在減少，但縮班案的執行，也迫使他們不得不開始新的建校計畫，「我們將建立幾十所新的公校，具體的數目尚不明朗，但數額將會相當大。」

他表示這不是一件壞事，「因為我們也想確保學生們擁有良好的教學體驗，不希望他們感到過度擁擠。」

而對於建校計畫推行是否遇到阻礙，班克斯表示「起碼短期內，也就是未來幾年內不會特別困難，我們能確保做到這一點，採取有效的行動快速完成。」

但他同時指出，兩到三年後將會進入「瓶頸期」，「因為可能需要提供更多的班級，為了確保每一班的規模夠小，我們肯定要花費更多的資金」；班克斯預計到時將面臨數百萬元的財政挑戰，而市教育局目前想出的的解決辦法便是「問州府要錢」。

此外，由於大批量的無證移民家庭兒童進入紐約市公校，班克斯也表示，他們不得不考慮將這部分學生數量未來也考慮其中，成為滿足「縮班案」的另一項挑戰，「當前我們接納了1萬名無證客兒童到公校學習，預計這一數字還會繼續增長。」