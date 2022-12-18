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砍特殊高中經費 第20學區委員會反對

記者顏潔恩／紐約報導
第20學區成員日前以多數通過決議，反對公校預算特別工作組提出砍特殊高中經費的幾項建議。(視訊會議截圖)
第20學區成員日前以多數通過決議，反對公校預算特別工作組提出砍特殊高中經費的幾項建議。(視訊會議截圖)

紐約市教育局成立的「公校預算特別工作組」(School Funding Task Force)，日前提出的幾項建議如砍特殊高中經費、將資金重點轉向遊民家庭學生等，受到部分教育人士反對；布碌崙(布魯克林)擁有大量華裔居民的第20學區，日前通過決議，反對工作組的以上建議。

第20學區委員會日前舉辦月度會議，與會委員以多數票通過決議，反對特別工作組向當局提出的建議；學區委員會主席斯托(Stephen Stowe)表示，該決議結果，並非代表委員會認為為市府不該投資遊民家庭，或著重撥款給其他有需要的學生，只是覺得該工作組「做得不夠充分」。

斯托表示，學生的教育成果受諸多因素影響，其中教育經費也會造成巨大影響，工作組在做出建議前，應該多多參考相關研究，並針對紐約市的教育環境做出數據分析；斯托說，工作組提出的建議不僅恐增加教育支出，且未能提供若按照建議施政，將可提升學生教育水平的證據，「這是我質疑的主要問題」。

根據教育維權組織「紐約市加強課程和教育家長領導」(PLACE NYC)，特殊高中等學校相比其他高中，可獲得的撥款經費，本來就少33%；該委員會也表示，若再被取消撥款組合(Portfolio Funding)及削減經費，「非常不公平」。

作為回應，第20學區委員會向市教育總監班克斯(David Banks)提出三項建議，拒絕「公校預算特別工作組」在最終報告中提出的建議，並組建新的工作組，並納入數據分析領域的專家；確保妥善使用分析工具，鑑定目前的撥款系統是否湊效；及提出改進方案等。

教育局 學區 紐約市

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