國泰、國寶銀行 資助僑校服務學子

國泰銀行總部和國寶銀行，先後宣布捐款僑校各5000元和7500元，支持僑校服務更廣大青年學子。(僑校提供)

國泰銀行總部近日向紐約華僑中文學校捐款5000元，為該銀行連續第五年資助僑校，體現企業取之於社會、用之於社會的精神；此前國寶銀行也宣布，將捐款7500元，協助僑校服務更廣大青年學子。

國泰銀行基金會設立 2002年，目的在籌集和管理資金，造福社區非營利組織，該銀行自2017年開始，每年資助僑校5000元到7500元不等，疫情 期間也未間斷，今年已是連續第五年資助僑校。

國泰基金會表示，基金會使命主要是幫助國泰銀行所在地區的社區經營繁榮發展，共同努力為社區的社會、經濟、教育 、文化和整體福祉產生積極影響。近年來基金會資助非營利組織團體20餘，很高興能夠為社區學校盡一份力量，體現企業取之於社會、用之於社會的精神。

僑校校長王憲筠感謝國泰銀行自2017年以來對僑校的資助，也謝謝國泰銀行資深副總Elizabeth Lee、區經理Candy Zhang協助向基金會提出申請。

她希望，透過國泰銀行這份愛的力量，讓僑校子弟了解社區，關注中華文化及語言；擁有百年歷史的僑校，除了紐約中華公所屬下60僑團、社區人士資助外，背後並有許多企業界及人士對僑校的支持，王憲筠希望學生能好好珍惜年少時學習之機會及環境，未來有能力回饋社區及國家。

此前國寶銀行總裁孫儀文(Jill Sung)也宣布，美國社區銀行協會(Independent Community Bankers of America)給國寶撥款1500元，由該銀行分配給華社非盈利機構；國寶銀行選擇將捐款贈與僑校，同時再與國寶銀行、孫氏基金會各撥款3000元，捐出總數7500元的款項，協助該校服務更多學子。

美國社區銀行協會為一全國性社區銀行組織，旨在倡導和支持全美各地的社區銀行，目前有3000多家銀行加入該協會成為會員；孫儀文於2011年起成為該協會的少數族裔銀行理事會成員，並自2021年起，擔任該協會的董事。

國寶銀行表示，僑校自成立以來，為社區服務百年，學校畢業生中，有很多成為了律師、會計師等各行業的精英人士，且受益於該學校的教育系統。

此次國寶銀行捐出7500元，預計將於12月2日(周五)在中華公所舉行捐款儀式。