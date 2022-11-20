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華人家長連署 拒砍特殊高中預算

記者顏潔恩／紐約報導
市教育局公校預算工作組日前向市教育總監提出削減特殊高中經費，引起華人家長不滿。圖為史岱文森高中。(美聯社)
市教育局公校預算工作組日前向市教育總監提出削減特殊高中經費，引起華人家長不滿。圖為史岱文森高中。(美聯社)

紐約市教育局(DOE)公校預算工作組(Education Working Group)日前向市教育總監班克斯(David Banks)提出建議，永久取消全市八所特殊高中，及另五所學術精英學校的撥款組合(Portfolio Funding)，削減這些學校的經費；該提議遭到華人家長、教育者的反對，發動線上簽名連署，呼籲班克斯否決該案。

教育維權組織「紐約市加強課程和教育家長領導」(PLACE NYC)表示，特殊高中等學校相比其他高中，可獲得的撥款經費本來就少了33%，不明白工作組為何還要削減更多的錢；該組織表示，「學術精英學校獲得全市最少的經費，每個學生平均僅獲1萬4000元，而其他高中則是每名學生2萬1000元，本來就身處劣勢」，以布碌崙科技高中(Brooklyn Tech)為例，若計畫推行將每年失去620萬元，占師資費用的15%，相當不公平。

對此，近500位華人家長已致信抵制，日前更是發動線上連署運動，呼籲關心該議題的家長加入，捍衛下一代的優質教育；這些簽名最終將上交給班克斯，呼籲當局拒絕削減經費的方案，並建立一個能真正將公校支出預算妥善規畫、將學校利益擺在首位的全新工作組。

一名布碌崙(布魯克林)華裔家長林Grace表示，許多資深的教育者分析，若削減學校的經費，校方就得裁掉資深的教師，轉而僱用年輕教師，恐怕影響原有的高教育水平；「當局永遠拿特殊高中來開刀，每次孩子們的教育受到威脅，家長就要上街去發聲抗議」，她表示，每次都覺得當局變著法子來打擊特殊高中，什麼時候才能消停。

另名華裔家長林女士則呼籲大眾通知身邊的人關於目前的狀況，「我們不能犧牲孩子的學業和未來，華人要再次站在一起，不要讓當局得逞」；教育維權者呼籲更多家長參與連署，更多資訊可上https://reurl.cc/aa12bZ，讓市教育局聽到反對聲音。

教育局 特殊高中 華人

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