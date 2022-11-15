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法拉盛今晚博覽會 高中申請12月1日截止

紐約訊
皇后區高中博覽會活動海報。(主辦單位提供)
皇后區高中博覽會活動海報。(主辦單位提供)

紐約市公立高中申請將於12月1日截止，市教育局訂於15日(周二)下午6時至7時半在法拉盛高中舉辦皇后區高中博覽會，將有招生辦公室及25所高中代表於現場介紹、回答問題。法拉盛高中地址：友聯街(Union St.)35-01號，近北方大道(Northern Blvd)及七號地鐵。預約網址：https://bit.ly/3EaHVIA。

此外， 21日(周一)下午5時半至7時半，市教育局也將於布碌崙國際高中(International High School at Prospect Heights)校區舉辦高中博覽會，地址：883 Classon Ave.，網址：https://bit.ly/3AgN54F。

28日(周一)下午6時至7時，將有另一場中文翻譯的Zoom線上申請說明會，網址：https://bit.ly/3TCVXsn，也可電話加入(347)966-4114，會議ID：503 211 793#。

高中申請可填選12個志願。今年採篩選錄取，不計入州考成績，將著重學生七年級平均成績，分為五組，全校及全市前15％者優先依志願錄取，若申請人數超過招生名額，則採抽籤方式。教育局相關網址：https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school。

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